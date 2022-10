“Megapuente” del Poder Judicial por Día de Muertos agravará rezago: Abogado

Aunque no están en contra de que el personal de juzgados reciba más días de asueto, los abogados saben que eso sólo se reflejará en más atrasos en los casos que llevan, indicó el presidente de la asociación de abogados “Silvestre Moreno Cora”, Hugo Solano García.Recordó que por autorización del pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, se aprobó que les dieran un día más de descanso a los trabajadores de los juzgados con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, con lo que tendrán un “puente” de tres días y sólo trabajarán dos.Recordó que de acuerdo con la circular que se hizo llegar al personal, los tribunales no laborarán el lunes 31 de octubre, tampoco 1 y 2 de noviembre, y trabajarán el 3 y 4 de noviembre.“El problema no es que se le den los días de vacaciones, todo trabajador anhela tener unos días de descanso, el problema es que no hay personal, no hay juzgados suficientes para atender la gran solicitud de demandas que se presentan y si en determinado momento hay un periodo de tres o cuatro días de descanso a cualquier abogado litigante se le vuelven tres o cuatro meses de atraso en sus expedientes”.Recordó que cada día se suman nuevos juicios de demanda y también las quejas por los rezagos que se registran en los expedientes.Comentó que los procesos y audiencias que se habían programado para el 31 de octubre ya se pospusieron, por lo que para los justiciables del distrito de Orizaba la justicia ya no es pronta ni expedita, aunque nunca lo ha sido, pero ahora menos, pues faltan juzgados y personal.