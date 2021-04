“Mentes perversas” colocaron jeringas en parque de Coatzacoalcos

“Mentes perversas” estarían detrás de las jeringas que fueron halladas la semana pasada en el parque La Alameda de Coatzacoalcos, localizadas luego de la jornada de vacunación antiCOVID para adultos mayores.



Así lo declaró el secretario de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor, en su visita al Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO) para supervisar el segundo día de vacunación al magisterio.



Cuestionado sobre si el hecho pudo haber sido "a propósito", respondió:



“No puedo certificarlo porque no me consta pero es difícil que un hospital ande tirando en la calle sus desechos. Yo siento que algo pasó por ahí porque hay una rigurosidad en los protocolos de manejo de desecho. Pagamos a una empresa para eso. Hay mentes perversas que pudieron hacer esto", dijo.



Por otra parte, tras el reclamo de médicos pasantes de comunidades en el sur de Veracruz que no han sido tomados en cuenta para la vacuna, el galeno externó que primero se atendió a los que estaban en la primera línea de atención y posteriormente se vacunará a los demás.



"Es correcto lo que dicen, primero fue la primera línea de médicos y enfermeros que se infectan, todos estuvieron de acuerdo, terminamos, hubo médicos que no se vacunaron por resguardo, ellos por edad lo hicieron en el programa".



“Los de segunda línea que no están en contacto por COVID ya estamos trabajando, este mes terminamos maestros y adultos y seguiremos con los demás”, dijo.