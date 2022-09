“Mía”, obra con títeres en Xalapa que plasma situaciones de violencia intrafamiliar

Las actrices Roberta del Prado Muñoz y Magda García Juárez, acompañadas del director Carlos Converso, invitaron a la población xalapeña a la obra Mía, que aborda la violencia intrafamiliar desde el punto de vista infantil.“La obra se llama Mía, de la dramaturga Amarantha Leiva, una puesta en escena para las infancias y el público en general; es una obra para una actriz y un títere, la temática es la violencia intrafamiliar desde el punto de vista de una niña de 9 años de edad”, comentó García.Así mismo, compartió que la obra trata de una niña que es resguardada en el cuarto de trebejos y ahí se encuentra con su muñeco de la infancia llamado Cinforoso, mientras que a la par afuera ocurre una batalla campal entre la mamá y el papá, en la que hay un poco de violencia que no se ve pero se escucha. Todo esto mientras que en el interior Mía y Cinforoso poco a poco van atestiguando esta violencia pero también van haciendo viajes hacia el pasado, hacia sus recuerdos y consolidando su amistad.Esta obra es ganadora del tercer concurso de apoyo a la producción escénica en Veracruz 2022 y la dramaturga ganó el premio nacional de dramaturgia para niños en 2006, resaltó la actriz Roberta del Prado.Por otra parte, la actriz Magda García señaló que el tema de violencia que aborda la obra es una situación vigente ante la alza del nivel de violencia; “Es un tema muy vigente, en estos tiempos de pandemia los índices de violencia subieron, esta violencia se oculta, lo viven los niños de manera callada, no se atreven a expresarla y este tipo de montajes con un texto inteligente para niños que se dan cuenta de todo lo que sucede. De repente creemos qué hay temas taboo para los niños y no lo son, hay que hablarles de todo pero cuidar de qué manera”.También aseguró que al presenciar esta obra, los padres de familia van a hacer una reflexión acerca de sus conductas y cómo afectan a los niños, “ahora es más vigente que nunca”, dijo.Del Prado refirió que los títeres como recursos artísticos y específicamente en esta obra, hacen que los niños se sientan identificados, “la forma de comunicar de los títeres es increíble y además muy lúdica, un muñeco puede hacer cosas extraordinarias, ahora los niños también están muy acostumbrados a las animaciones de las películas las y la tele, en ese sentido los títeres son muy mágicos, la obra la hace una niña con un títere y es muy lúdica y conmovedora por qué los niños se identifican con el títere”.Reconocido con la medalla de Mi Vida en el Teatro por la UNESCO, el director de la obra Carlos Converso, de origen argentino e impulsador del arte de los títeres en Xalapa, refirió que el recibimiento de los capitalinos sobre este arte ha sido muy bueno; “yo llevo aquí más de 30 años y cuando vine no había nada, había estado un grupo francés y ahora hay varios grupos profesionales trabajando, mayoría alumnos míos que han surgido tanto de la facultad de teatro como por talleres independientes”.Mía será presentada el día domingo 25 de septiembre a las 13:00 y 18:00 horas en la sala grande del Teatro del Estado en la sala Emilio Carballido, la entrada será gratuita y es recomendada para niños a partir de los 6 años, adolescentes y adultos.