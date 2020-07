“Ministros de la Suprema Corte entraron en razón”: Arquidiócesis de Xalapa

La Iglesia Católica se congratuló al saber que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto de la sentencia del Amparo en Revisión 636/2019, que pretendía obligar a despenalizar el aborto en Veracruz.



Al respecto, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, dijo que con lo avalado, México se convirtió en “un país Provida”.



“Estamos muy felices porque la ciudadanía se involucró; en todo México hubo reacciones, porque se trataba de una situación muy delicada y qué bueno que los ministros de la Suprema Corte entraron en razón. México es Provida, México da un voto y un paso muy importante para favorecer la cultura de la vida y eso es motivo de alegría y gozo”.



El Padre Suazo mencionó que las organizaciones y colectivos a favor del aborto seguirán insistiendo en esta ley, por lo que ahora es trabajo de los legisladores crear iniciativas que busquen prevenir la violencia en contra de las mujeres y protección a las mujeres embarazadas.



“Ahora tienen una tarea importante, de presentar iniciativas de prevención de la violencia contra las mujeres, de protección a las mujeres embarazadas y de hacer políticas públicas con perspectiva de familia, de modo que ninguna mujer se sienta amenazada, agredida ni violentada y que crezcan las sanciones para aquellos que generan violencia contra la mujer”.



Además, señaló como falso que existan mujeres consignadas por abortar en el Estado de Veracruz.



“Eso es falso, no hay mujeres encarceladas por el asunto del aborto en Veracruz. Eso es falso, una cosa es el infanticidio y otra cosa es un aborto, por aborto no existe ninguna mujer en la cárcel en Veracruz”.



Indicó que el Código Penal de Veracruz no criminaliza a la mujer por cometer un aborto, “sino que siguen procesos psicológicos y de orientación”.



Cabe resaltar que este día, dicho proyecto fue desechado por mayoría de 4 votos, cuyo fundamento fue que no hubo omisión legislativa por parte de diputados locales por no modificar el Código Penal, como habían argumentado grupos y colectivos a favor del aborto.