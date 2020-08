“Miren lo que me regaló el Gober”: Duarte obsequió Ferrari a Peña Nieto

Emilio Lozoya reveló en su denuncia ante la FGR que el exgobernador Javier Duarte le regaló un Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto y que Grupo Higa fue la empresa encargada de la construcción de una casa en el Estado de México, la cual contaría con un “Museo del Presidente”.



De acuerdo con la denuncia de Lozoya, explica que Enrique Peña Nieto ordenó la construcción de una casa en el Estado de México.



Lozoya detalló que Peña Nieto lo instruyó a coordinarse con el secretario técnico del Gabinete, Roberto Padilla Domínguez, para que PEMEX contratara los servicios de un fotógrafo, quien se encargaría de tomar las fotografías de los eventos relevantes del mandatario.



El contrato del fotógrafo, declaró, sería por un monto de entre 2 y 3 millones de pesos mensuales. Dichos montos eran del conocimiento de Peña Nieto y Luis Videgaray, por lo que se procedió a la contratación de los servicios.



Señala que PEMEX fue la encargada de pagar los honorarios del fotógrafo hasta que Contraloría lo detectó y ya no era sostenible.



Indicó que Antero Rodarte, quien manejaba el dinero en efectivo del Presidente, le comentó a finales de 2015 que la casa y el museo estaban concluidos y que ahí se exhibirían “los regalos, reconocimientos y el historial del Presidente”.



Incluso reveló que en una de las bodegas del “Museo de Peña” se resguardaban maletas llenas de tajos de billetes.



“Miren lo que me regaló el Gober”



Lozoya relata que en el marco de las celebraciones del Día de la Marina en Veracruz, el entonces gobernador de la entidad, Javier Duarte, se acercó al Avión Presidencial para entregarle al Presidente una carpeta.



Declara que al subir al avión, Peña Nieto dijo: “Miren lo que me regaló el Gober”, al tiempo que les mostraba la carpeta que contenía fotografías de un Ferrari con el texto: “Este Ferrari perteneció al Presidente López Mateos”, junto con las llaves del vehículo.



Días después, el auto de lujo ya se encontraba en la bodega del Museo.



Cabe destacar que Lozoya se habría referido a una visita que Peña Nieto hizo a Veracruz el 23 de noviembre de 2015 por el Día de la Armada de México, celebración que encabezó junto al entonces gobernador Duarte.



Y es que el Día de la Marina se celebra el 1 de junio, y durante aquella fecha, en 2015, de acuerdo a registros periodísticos, Peña Nieto se encontraba en Ensenada, Baja California.