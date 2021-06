“¡Mucho gusto!”: AMLO recibe en Palacio Nacional a Kamala Harris

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, llegó esta mañana a Palacio Nacional para sostener un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



A las 9:59 horas y bajo un fuerte operativo de seguridad en los alrededores de Palacio Nacional, arribó la vicepresidenta estadounidense, quien portando cubrebocas, fue recibida por López Obrdaor en la Puerta Central del recinto histórico.



“Presidenta, Kamala, mucho gusto”, dijo el Presidente con la mano derecha en el pecho, a manera de bienvenida.



“Good Morning. Mucho gusto, good to see you. Mucho gusto. I'm very happy to be here (Estoy muy feliz de estar aquí)”, respondió la vicepresidenta.



Tras su llegada, el Presidente López Obrador y Kamala Harris atestiguaron la firma del “Memorándum de entendimiento sobre cooperación internacional entre los gobiernos de México y Estados Unidos”, por parte del canciller Marcelo Ebrard y John S. Creamer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México.



Después de esto, López Obrador y Harris caminaron a la zona de murales, donde el Presidente de México, acompañado por la traductora Lilia Rubio, le explicó brevemente los murales plasmados por Diego Rivera.



“Vamos a hablar con la vicepresidenta, nos da mucho gusto que nos visite la vicepresidenta Kamala Harris y vamos a hablar del tema migratorio pero atendiendo las causas en lo fundamental”, expresó López Obrador en la escalinata de los murales ante la pregunta de medios de comunicación si aumentaría sus asistencia en las fuerzas de seguridad en materia de migración.



Según el programa, a las 10:15 horas, el Presidente López Obrador sostendría una reunión de trabajo de manera privada con la vicepresidenta de Estados Unidos en su oficina de Palacio Nacional.



Se prevé que, a mediodía, Harris finalice su encuentro con el Presidente López Obrador para que a las 13:40 horas se encuentre con mujeres emprendedoras en el hotel Sofitel Reforma.



En la agenda de la vicepresidenta de Estados Unidos se prevé que, a las 15:00 horas, se reúna con líderes sindicales en el mismo lugar de Paseo de la Reforma.



A las 16:35 horas, Kamala Harris participará en una conferencia de prensa y media hora después, estará en una reunión virtual de la Embajada de Estados Unidos en México.



En punto de las 18:45 horas, partirá del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a Washington, donde se prevé que llegue poco antes de la medianoche.