"Muérete tú pero a mí no me mates", es parte del mensaje que el departamento de Limpia Pública de Orizaba va emitiendo por las diversas colonias, a través de un equipo de sonido y en donde piden a la población que haga la separación de sus desechos y que rocíe de cloro las bolsas.



Durante los últimos días se ha observado una camioneta de este departamento del Ayuntamiento, que porta una bocina, por la cual envían el mensaje de manera clara a todos los ciudadanos.



"Amigos responsables, amigos que sí creen; por ahí dice un anuncio: si no crees, pues muérete tú y no me mates, por favor seamos responsables ante la epidemia".



De igual forma, se les pide a las personas que en el día correspondiente saquen su basura inorgánica y orgánica, además que aparte coloquen en bolsas señalizadas con una cruz los desechos como cepillo de dientes, cubrebocas, papeles de sospechosos de COVID-19 y desechables de pacientes con coronavirus.