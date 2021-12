Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz y responsable de la vacunación contra el COVID-19 en el Estado, dijo que "muy pronto" se comenzaría la aplicación de la dosis de refuerzo a persona adultas mayores y a docentes que recibieron la unidosis de la farmacéutica Cansino.Y es que recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo públicamente que se está analizando el suministro de una nueva dosis a estos sectores poblacionales."Yo podría decir que la fecha ya está dicha. Muy pronto que se va a hacer todo este trabajo, muy pronto. Ahorita la prioridad es vacunar a los que no tienen la primera dosis, los que falta el reforzamiento de la segunda y ahorita esta generación de 15 a 17", mencionó.En conferencia de prensa desde el Gimnasio Omega, Huerta Ladrón de Guevara le pidió paciencia y consciencia a los docentes y a la población en general y a estar informados sobre la efectividad de las vacunas."La vacuna Cansino da una cobertura y todas las vacunas dan una cobertura. (Lo digo) con sinceridad, la temporalidad que dura el reforzamiento no está todavía determinada a nivel científico y médico, para eso son los análisis que hacen de los grupos focales de prueba de la vacunación. A ellos se les sigue analizando, se mantiene el experimento (para) ver en qué momento se reduce (la respuesta inmunológica) y se necesita la siguiente dosis y cuándo se autoriza", explicó.Aseveró que hasta el momento se ha autorizado la dosis de refuerzo de Pfizer, Cansino y seguramente de AstraZeneca y Moderna, aunque ésta última no se ha usado en Veracruz."Ahora hay que ver en qué momento necesitas ese reforzamiento inmunológico en tu cuerpo y todo el Plan Nacional de Vacunación que se tiene que desarrollar", agregó al decir que decidieron hacer la inmunización de menores entre los 15 y 17 años en tres días en Xalapa, porque requieren "apurar" el proceso en todos los municipios de la Entidad.Además, comentó que no pudieron habilitar más centros de inoculación en la Capital porque las instituciones educativas que se usaron en su momento, como la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV), ya retornaron a las clases presenciales."Nosotros vamos a vacunar hasta el último que llegue", prometió el delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en el Estado.