“Nada que festejar”: Para madres, Navidad no frena búsqueda de desaparecidos

Integrantes de Colectivos Enlaces Xalapa y Colectivo Buscando Desaparecidos y Desaparecidas de Veracruz, acudieron al parque Benito Juárez de la capital para colocar en una araucaria esferas con los rostros de sus familiares y así recordar que incluso en esta época siguen con la búsqueda.



"Nosotros no tenemos nada que festejar. Nosotras las madres tenemos que seguir mostrando que seguimos trabajando", dijo Victoria Delgadillo Romero, integrante del Colectivo Enlaces Xalapa.



Informó que aún continúan las búsquedas a pesar de que en estos momentos la pandemia COVID-19 haya frenado un poco los trabajos.



"No podemos ir todas las familias como anteriormente, ahorita se redujo por la pandemia. Falta la identificación de muchos restos que se han sacado en La Guapota; hay mucho rezago", expuso.



Por ello, exigió que se apresure el proceso de identificación de restos que se han encontrado en la entidad, y manifestó que una de las causas de este lento trabajo es la falta de personal en la Fiscalía General del Estado (FGE), específicamente en la Dirección General de los Servicios Periciales.



"Esta es la exigencia a las autoridades para que se den abasto con tantos restos. Si hemos logrado identificar, pero va muy lento. Son muchísimos lugares donde hay restos y Servicios Periciales no se da abasto. Les estamos pidiendo que tengan más personal, que tengan más fiscales".



Lamentó que sólo estén brindando el apoyo 3 fiscales dedicados a la búsqueda de desaparecidos en todo el estado, situación que provoca una crisis.



"Se está trabajando en La Guapota, Playa Vicente, Arbolillo, La Gallera. Hay bastantes puntos en los que hacer trabajos y no hay personal. Hay diferentes colectivos que tienen otros puntos", refirió Fabiola Pensado, otra integrante de colectivos.