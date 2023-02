“Ni son de Córdoba” quienes rechazan Centro de Transferencia: Alcalde

El alcalde de Córdoba, Juan Martínez Flores, acusó que quienes protestan por el Centro de Transferencia que se pretende instalar, no son de este municipio sino gente de Fortín, Amatlán y Naranjal.A pesar de las protestas efectuadas durante esta semana, Martinez Flores apuntó que se privilegia el diálogo."Las presiones, ya son unos cuantos y hemos dialogado ya con la mayoría de los inconformes, pero nunca faltan aquellas personas que por desconocimiento han emitido una opinión, pero poco a poco de la primera manifestación que hicieron a la segunda fueron menos y cada vez son menos.“No es que los estemos convenciendo, sino que hemos externado que es un Centro de Transferencia que le beneficia a la economía de Córdoba".Añadió que ante el desconocimiento las personas aseguran que es un basurero, pero no es así."Acepto también que no se pudo consensuar con la mayoría de los ciudadanos, porque resulta que aparecieron de Fortín, de Naranjal".El edil, apuntó que la Procuraduría de Medio Ambiente, le ha pedido que busque el diálogo con toda la población para que se pueda ejecutar la obra."Con nadie nos vamos a pelear, a mí de manera particular me ha resultado mucho el diálogo y así me voy a seguir conduciendo. Ahora bien no es lo mismo decir todos los cordobeses a decir un grupo de personas que están inconformes, que ni son de Córdoba. Ahora ya vimos que son de Naranjal, Fortín, Amatlán".La primera autoridad de Córdoba se quejó de que le cuesta al ayuntamiento alrededor de 4 millones de pesos al mes, llevar los residuos al Relleno Sanitario de Nogales.Y ante los comentarios sobre que algunos regidores han impulsado estas manifestaciones, apuntó que cada quien es responsable de su actuar, "y eso sale a la luz pública, no podemos ocultarlo y es evidente y cada quien se conduce y es responsable de sus actos".