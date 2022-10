“No debo ni un pesito” dice Alcalde de Agua Dulce ante observaciones ORFIS

En la revisión de la Cuenta Pública 2021, el Ayuntamiento de Agua Dulce fue señalado con una observación de presunto daño patrimonial por 14 millones 154 mil 681.29 pesos, sin embargo, el ex alcalde Sergio Lenin Guzmán Ricárdez dijo que “no debe ni un pesito”.El actual diputado local y presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, afirmó haber entregado toda la documentación que solventa las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), solo que no fue revisada.Reconoció que el ente fiscalizador tiene mucho y no le da tiempo revisar toda la documentación. Después aseguró haber entregado todo lo necesario para justificar las observaciones dadas, con un daño de 14 millones de pesos.“No le debo ni un pesito, no le debo ni un documento. Lamentablemente (el ORFIS) tiene un buen de trabajo y no da tiempo de revisar todo”.Añadió que hay algunos ex alcaldes que están en la misma situación que él y lamentablemente fueron exhibidos.“A varios funcionarios se nos publicó los números rojos, pero, la verdad es que no se ha revisado todas las cuentas públicas del 2021. En el caso de su servidor, entregamos la solventación por 14 millones y medio, lo que nos pidieron, y no se ha revisado”.Dijo confiar que en el dictamen de l Comisión de Vigilancia que se someterá a votación se podrá reflejar la justificación al gasto que hizo en tiempo y forma, pues las cajas con la documentación, que entregó en el ORFIS, fueron enviadas a la referida Comisión.