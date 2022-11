“No es fácil” pero la UV trabaja contra la violencia de género

En lo que va de la administración de Martin Aguilar Sánchez como rector de la Universidad Veracruzana (UV) se ha rescindido el contrato a tres docentes de la casa de estudios por violencia de género.Entrevistado al acudir al Informe de Labores de la Vicerrectoría en la zona Orizaba-Córdoba, Aguilar Sánchez detalló que la Unidad de Género ha brindado 147 asesorías, de las cuales, las víctimas formalizaron un total de 32 quejas en las cinco regiones universitarias:12 de ellas por acoso sexual, 3 por hostigamiento sexual, 3 por discriminación por razones de género y 14 por violencia de género.Un total de 16 quejas se encuentran en proceso y se atienden por las autoridades o superior inmediato, según corresponda, de conformidad con los tiempos marcados por la legislación universitaria.Por tales situaciones se han dado 5 suspensiones temporales; 1 amonestación por escrito; 2 Exhortos; 1 Acción de sensibilización y prevención; 1 Canalización a instancias externas por petición de la víctima; 2 Renuncias de la parte señalada; 1 caso en el que la autoridad competente determinó que no tenía elementos para sancionar; 1 caso en el que el agresor era externo y se salvaguardó la integridad de la víctima y 1 caso que resultó improcedente por exceder los plazos estipulados por la normatividad aplicable.Sin embargo, insistió en que tienen toda la actitud para afrontar esta situación la cual se vive en todo el país, en todas las universidades: “tenemos la Unidad de Género que estamos reforzando mucho".En este tenor, acentúó que se decidió que Anabel Ojeda llegara a la coordinación de dicha Unidad porque está comprometida y no querían alguien que sólo simulará."Estamos trabajando en cursos de capacitación, en restructuración de la normatividad, claro eso nos va a llevar tiempo porque no es fácil, porque eso también implica que pueda procesarse los temas más rápido, pues luego los estudiantes dicen que no hay respuesta rápida, pero implica todo un proceso".Asimismo, prometió que se irá mejorando con más capacitaciones ."A finales del mes va haber un curso de una magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con perspectiva de género para todos los abogados de la Universidad, a fin de que tengamos los mismos criterios. Estamos tratando de hacer estrategias en diversos temas y responder a las demandas y necesidades que se están planteando".El Rector descartó que exista un aumento en las cifras de acoso, sino que ahora es más visible y se denuncia más."Ustedes ven los tendederos que hace más visible la situación y, a veces son en muchos casos procesos que van todavía para largo y otros donde se visibilizan problemáticas. Hay impresión de que hay más casos pero pero lo que hay más, es visibilización".Finalmente destacó que la posición de la Rectoría es mantener cero tolerancia a la violencia de género.