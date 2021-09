“No es factible” liberar al diputado federal Rogelio “N”, determina Juez

Un Juzgado de Distrito determinó “no factible” devolverle la libertad al diputado federal plurinominal Rogelio “N”, preso en el Centro de Reinserción Social de La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes.



Conforme a los autos publicados en estrados, el Juzgado 7º de Distrito con domicilio en Tuxpan resolvió que la petición del exsecretario de Gobierno yunista y de su equipo legal no se adecúan a los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo para seguir su proceso en entera libertad.



En su resolución, el Juez 7º de Tuxpan afirma no existen las condiciones para que haya lugar al reclamo.



“Por ello, ante la solicitud del quejoso de que se conceda la libertad inmediata, no resulta factible de conformidad con lo establecido en los aludidos artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo”, versa el dictamen.



Sin embargo, el mismo Juez concluye que es procedente que el Juez que instruye el proceso penal revise la prisión preventiva contra Rogelio “N”, en términos de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales.



“Por lo tanto, el incidente planteado por el quejoso, en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano, por así permitirlo el artículo 66 de dicha normativa y 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en la materia”.



Aún así, la Jueza de Control deberá revisar la medida cautelar contra Rogelio “N”, para que, conforme a la normativa que regula sus atribuciones, actúe como en derecho corresponda y mantenga informado al Juzgado 7º.