“No hay pretexto”, docentes deben luchar contra rezago por pandemia: Gobernador

Docentes de Veracruz tienen el compromiso social de retornar a las clases presenciales para hacer frente al rezago educativo que se derivó de la pandemia en la entidad, celebró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al encabezar el festejo del “Día del Maestro” y reconocer el esfuerzo del magisterio.En el mensaje que dirigió desde el “World Trade Center” ante profesores que recibieron las medallas “Ignacio Manuel Altamirano” por 40 años de servicio, así como “Carlos A. Carrillo” por 30 años, el Mandatario manifestó que no hay excusa para que algunos mentores se nieguen a retornar a la actividad en las aulas.“Enviamos un mensaje a todos los maestros, maestras de todos los niveles que pudieran poner como pretexto la pandemia para no atender su obligación por la pandemia, si Ignacio Manuel Altamirano pudo realizar su labor; por eso hoy los maestros con ese ejemplo tenemos que sacar adelante a nuestra niñez; no podemos pretextar nada en esta noble labor que hace el maestro, atender a sus estudiantes, sacarlos adelante”, resaltó García Jiménez.Recordó que el magisterio en Veracruz y el país fue privilegiado durante la pandemia pues fue de los primeros en recibir la vacuna y donde además sus pagos no se dejaron de dispersar.“Los maestros fueron vacunados antes que otros sectores, ahora podemos pagar a la sociedad con nuestra labor, los salarios de los maestros nunca se suspendieron durante la pandemia; démonos cuenta que el docente fue privilegiado durante la pandemia, por lo tanto, sí tenemos un compromiso social, superar el rezago educativo derivado de la pandemia, superar con la educación la pobreza”, puntualizó.Es por ello que el Jefe del Ejecutivo del Estado reiteró el llamado a los docentes a seguir el ejemplo de Ignacio Manuel Altamirano, quien a pesar de ejercer su actividad durante la Revolución no dejó de atender a sus estudiantes, por lo que insistió en que se debe regresar a clases presenciales para superar el rezago educativo.“No llegan a sus clases pretextando la pandemia, eso no puede ser posible, que maestros; no podemos ignorar la trascendencia de los grandes pedagogos de Veracruz y tenemos que honrar dando clase a la niñez, por eso invito a que este ejemplo que hoy dan maestros de 40 y 30 años de servicio, se difunda, que llegue a todos lados para que el magisterio pueda retomar las clases presenciales”, reiteró.Y es que reconoció que a pesar de ser una forma representativa este festejo que no se pudo realizar el pasado mes de mayo, se reconoce a los mentores por su esfuerzo estos 40 y 30 años de servicio.“Nuestro reconocimiento siempre, nuestro reconocimiento comprometido con los estudiantes, muchas felicidades y nuevamente gracias, la sociedad veracruzana les agradece sus 30 y 40 años de servicio”, dijo a los presentes y a cada uno de los 177 mentores que recibieron sus medallas.