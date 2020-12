“No miento”, sin endeudar a Veracruz se sanearon finanzas: Gobernador

Al comparecer ante el Congreso del Estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que no hay mentiras en los resultados que presentó en la Legislatura y para los veracruzanos y éstos pueden ser consultados a detalle para corroborarlos.



Durante el ejercicio de rendición de cuentas, el titular del Poder Ejecutivo refirió que en su gestión no se ha generado más deuda para Veracruz como se quiso hacer ver a nivel nacional, lo que quedó atrás al destacar los ahorros derivados de las acciones de austeridad que permitieron hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19.



El Mandatario lamentó nuevamente la situación económica en que dejaron pasadas administraciones al Estado, con una deuda superior a los 41 mil millones de pesos, donde a pesar de la adversidad se logró, a través de ahorros y políticas financieras de austeridad, hacer frente a esta situación.



En este sentido, informó que se logró cubrir adeudos de la Universidad Veracruzana con el SAT, así como del CECYTEV y con el IPE.



Todo ello, dijo, sin generar nuevos endeudamientos para la entidad, ya que se buscó disminuir la misma, además de contar con el recurso para enfrentar la problemática sanitaria inesperada en el presente año, derivada del Coronavirus en el mundo, el país y el Estado.



“Fue distintivo que nuestro Estado no tuvo que pedir alguna deuda emergente durante la pandemia porque sí teníamos los recursos y ya veníamos con un plan de intervención en los centros de salud y hospitales abandonados, para concluirlos y rehabilitarlos, no miento, les obsequié un compendio completo de pruebas fotográficas de lo que digo”.



Agregó que muy a tiempo se dieron a la tarea de planificar la estrategia sanitaria contra la rápida expansión de los contagios por el virus SARs-Cov-2 y prepararse para el peor escenario, el cual nunca llegó pero que estábamos dispuestos a enfrentar.



De este modo, detalló, García Jiménez reconoció el esfuerzo del personal de Salud, así como de la SEDENA y Marina, al tiempo de resaltar que gracias a todas esas acciones que se llevaron a cabo desde el inicio de su gestión derivadas de la austeridad, se logró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planteara tres indicadores verdes, que reconocen a Veracruz con una economía estable y con una calidad de crédito reconocida por calificadores internacionales.



“Por primera vez en la historia, Veracruz tiene 3 indicadores en verde en el Sistema de Alertas de la SHCP. Y por lo mismo, se mejoró la calidad crediticia que otorgaron las instituciones calificadoras. Y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos se demuestra con el aumento de 22.41 puntos porcentuales en el Índice de Información Presupuestal Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad”, destacó.



Durante su mensaje, el Gobernador hizo una pausa y reiteró el llamado a la población para que continúen con las medidas sanitarias y con ello evitar el aumento de los casos de COVID-19, pues a pesar de que Veracruz está en semáforo verde, aún hay gente en la entidad que muere por este virus.



“Veracruzanas y veracruzanos: No desestimen que la pandemia está vigente, hay rebrotes en países europeos y de este continente; en nuestro país hay Estados que están padeciendo rebrotes por Coronavirus. El COVID-19 provoca la muerte y no se ha ido de Veracruz, no se va a ir y lamentablemente seguimos teniendo decesos todos los días. Sí, es cierto, bajaron los niveles de contagio pero no provoquemos un regreso a los momentos críticos. Cuida tu salud, sigue las recomendaciones del semáforo epidemiológico de tu municipio. No es momento de bajar la guardia contra el virus que provoca el COVID. No te confíes”, reiteró.



Asimismo, el Gobernador mencionó las acciones en materia educativa, donde aseguró que se trabajó para llevar las clases a todos los estudiantes, así como los apoyos para el campo y empresarios y con ello hacer frente a la crisis económica por la pandemia.



Finalmente, Cuitláhuac García reiteró que no hay mentiras en las acciones detalladas, las cuales pueden ser verificadas a fondo en los diversos enlaces puestos a disposición de la población.