“No ofendan, no somos lo mismo”: Cuitláhuac desmiente acarreo en evento pro AMLO

“¡No ofendan, no somos lo mismo!”, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al ser cuestionado si el pasado sábado hubo acarreados y organización al estilo del viejo PRI durante el evento para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador previo a la consulta de Revocación de Mandato.Cabe destacar que por la concentración masiva se observaron decenas de autobuses en calles del Centro de la Capital.Al respecto, García Jiménez aseguró que el mismo pueblo fue el que se organizó y la prueba es que en el pasado López Obrador ya había convocado a millones de personas.“¡Por favor, no ofendan, no somos lo mismo! Y les doy la prueba: en la época del desafuero, el movimiento reunió a 3 millones de personas y no éramos Gobierno, lo que pasa es que los conservadores de enfrente creen que somos de la misma condición”.“Porque ellos quizás eso sí hacían y nosotros en esa época sin la estructura de Gobierno nos movilizábamos también, es una capacidad organizativa del pueblo que ya alcanzó, se organizan”, dijo.En ese sentido y respecto a la concentración masiva del sábado, reiteró que participó a invitación de la asociación civil que lo organizó, por lo que lo hizo en calidad de ciudadano, en horario no laboral y sin destinar recursos públicos.“Fuimos invitados, acudimos a esa invitación. El INE está obligado a promoverlo y vimos que la gente tomó la batuta y se está organizando, nosotros los funcionarios no perdemos la ciudadanía y los derechos que tenemos en la Constitución, los funcionarios pueden utilizar sus horas libres en lo que gusten, irse de vacaciones con la familia o ejercer sus derechos constitucionales, la ley no nos prohíbe expresarnos, tenemos restricciones y las estamos acatando”, dijo.Y es que reiteró que su administración es respetuosa de la veda que plantea la autoridad electoral.Finalmente, reiteró que en todo el estado hay las condiciones para la realización de la consulta de “Revocación del Mandato” este 10 de abril, donde solo resta que el INE dé a conocer la ubicación de las casillas para que los ciudadanos conozcan donde les corresponde emitir su opinión.