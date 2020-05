“No podemos solos”; transportistas demandan ayuda al Gobierno de Veracruz

Integrantes de la Asociación Veracruzana de Empresarios Transportistas (ASTRAVER) pidieron al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, los apoye, pues como sector están viviendo una crisis por la epidemia del coronavirus, de hecho le solicitaron que también invierta en prevención en el transporte público para que se frene el contagio de coronavirus.



"Reiteramos: ayúdenos no podemos solos. Necesitamos la mano amiga de nuestro gobernador, no queremos formar parte de las estadísticas, queremos ser solución no problema, estamos a tiempo, tómelo como un grito de auxilio a tiempo; a nosotros se nos está acabando la fuerza para ayudar a prevenir".



A través de un documento que hicieron llegar al mandatario estatal solicitaron que se apueste a la prevención del contagio en todo el transporte público donde hay más riesgos.



"Ayúdenos a continuar en la calle con los pocos autobuses que circulan, sólo el 15 al 20 por ciento de esta planta productiva está en operación, nuestro personal continúa en nómina, los concesionarios andamos haciendo casi magia para lograrlo".



En el escrito dejaron en claro que aunque el diésel tuvo una baja en el costo no todos los autobuses están laborando y tienen compromisos económicos, pasivos con bancos, arrendadoras que no perdonarán un solo día los cobros, así como las obligaciones de seguros, impuestos y prestaciones sociales.



A eso se le agrega que tienen un gasto diario que no estaba considerado, como son productos sanitizantes para usuarios y conductores, que eleva en un 35 por ciento la inversión de la operación diaria.



"Lo estamos haciendo con recursos propios, nadie está apoyándonos en nada para lograrlo y eso sí todos nos satanizan el lugar de apoyarnos. Inclusive algunos gobiernos municipales hasta amenazan con sanciones económicas. Sugerimos que su gobierno invierta en áreas correspondientes de la prevención a bordo de los autobuses, tal parece que con tanta infraestructura hospitalaria lo que quisieran los gobiernos es que la población se infecte o contagie para llenar hospitales".



A través de este documento, quienes son parte de esta agrupación dijeron que reconocen el trabajo de prevención que ha hecho el gobierno estatal para detener la expansión de los casos de coronavirus, así como también el diseño hospitalario para atender y curar a quienes sufrieron la transmisión del virus, pero no se está atendiendo el tema de prevención del contagio en la infraestructura de quienes realizan actividades esenciales.



"No está siendo atendida en lo mínimo por autoridades de salud, nuestro gremio es de los entes de contagio más vulnerables, hemos puesto todo lo posible por recomendación o por imaginación y sobre todo lo que con nuestras deterioradas economías está a nuestro alcance como: gel, alcohol, pinol, cloro, para buscar mitigar los posibles contagios".