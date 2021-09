"No sabía que era la prima del presidente"; justifican contratos en Tabasco a empresa de Felipa Obrador

Tras la revelación del periodista Carlos Loret de Mola en su programa Latinus, quien informó que durante el gobierno de Adán Augusto López se otorgaron contratos por más de 4 millones de pesos a Litoral Laboratorios Industriales, Armando Padilla Herrera, titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco (CEAS), aseguró que no tenía conocimiento de que dicha empresa es de Felipa Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador.



En entrevista con una cadena de televisión estatal, Padilla Herrera justificó dichas adjudicaciones directas porque era la única empresa de la región certificada para brindar los servicios que requería la dependencia.

“Yo no sabía que era la prima del presidente… era la única (empresa) que prácticamente estaba en el entorno, en los estados que aquí teníamos… porque no es fácil encontrar este tipo de empresas que tienen que estar certificándonos la calidad del agua potable”, señaló.



De acuerdo con el funcionario, la empresa de Felipa Obrador obtuvo tres contratos en la administración de López Hernández y prestó servicios de monitoreo de calidad del agua hasta enero de 2021, cuando ya se tenía conocimiento de que Litoral Laboratorios Industriales era propiedad de la prima del presidente López Obrador.



Por último, Armando Padilla negó cualquier irregularidad en la asignación de los contratos debido a que la empresa no se formó durante la administración de Adán Augusto López.



De acuerdo con información obtenida por Latinus vía transparencia, en enero de 2019, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, le fue asignado de forma directa un contrato a la empresa de la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador por 2 millones 399 mil 943.56 pesos.



Asimismo, se adjudicó un segundo contrato sin concurso ni licitación por otros 2 millones de pesos solicitado por el área de recursos materiales durante el primer semestre de 2019, cuando iniciaba la administración del gobernador Adán Augusto López.



El reportaje muestra también que dichos contratos fueron obtenidos mientras era beneficiada con licitaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Gobierno Federal.