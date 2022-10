“¡No saldrá ni una gota!”: En Las Vigas, pobladores cortan el agua para exigir camino

“¡Que no salga ni una gota!”, gritaron pobladores de Las Vigas que este lunes se congregaron para cerrar válvulas de agua que suministran a la región —incluida Xalapa— y así exigir al Gobierno la construcción de una carretera.Explicaron que desde hace años demandan mejorar el camino que va de la cabecera de Las Vigas hacia la localidad de Ingenio del Rosario, ubicada ya en el municipio de Coatepec.Se trata de pobladores de comunidades asentadas en faldas del Cofre de Perote, quienes acusan que las autoridades del Estado solamente los han engañado y no cumplen con atender este camino de terracería lleno de agujeros, convertidos en charcos esta temporada de lluvias.“Ya se hicieron estudios, proyectos para el camino, ya se tocaron puertas”, dijeron.Explicaron que por ello ahora tomaron el suministro de agua como medida presión para que los escuchen “porque ya son muchos años”.“Hasta que nos arreglen el camino, el camino habla por sí solo, vean en qué condiciones está. No es necesario que le digamos qué le hace falta”, dijeron.