"No sé a qué vengo": "Paquita la del Barrio" quiere ser Diputada por Misantla

La cantante oriunda de Alto Lucero, Francisca Viveros, mejor conocida como Paquita la del Barrio, presentó su precandidatura a la diputación local por el distrito de Misantla, por las siglas del partido Movimiento Ciudadano.



En conferencia de prensa, la tarde de este lunes en salón de conocido hotel de la capital del Estado, Paquita la del Barrio se sinceró hasta las lágrimas con los medios de comunicación, a quienes expresó que participará en el proceso electoral por amor a su gente.



“Lo que prevalece en la vida es el amor y eso es lo que yo tengo para mí tierra, para Veracruz y para mi pueblo. Amo a mi gente”, sostuvo.



De igual modo, en su breve mensaje, dejó en claro que no busca nada.



“Se los suplico, que no me vaya a tomar a mal nada, estoy aquí por amor”.



La reconocida artista aceptó que quiere participar pero no sabe a lo que se enfrenta.



“Yo no sé a qué vengo aquí, yo sólo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a manejar este asunto”, puntualizó.



Paquita la del Barrio refirió que su trabajo seguirá adelante y, como muestra de agradecimiento a los medios de comunicación que la acompañaron, ofreció tres de sus éxitos, acompañada de Mariachi.



Es así que luego de interpretar “rata de dos patas”, “sin fortuna” y “tres veces te engañe”, la cantante veracruzana y ahora pre candidata de MC, se despidió acompañada de sus familiares y por el momento prefirió no responder preguntas de la prensa.