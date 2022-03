¡No se lleven el Juzgado! Abogados de Orizaba cierran calle en protesta

Abogados de Orizaba cerraron el mediodía de este jueves la calle Poniente 5, donde se encuentra el Juzgado Sexto de lo Familiar como protesta y para tratar de impedir que sea cambiada la sede a Nogales, tal y como lo instruyó el Poder Judicial pese a reclamos.Los litigantes dijeron que no permitirán que este Juzgado se mude, reiteran que habría una afectación importante a los justiciables, quienes ahora deberán desplazarse a aquel municipio, donde no hay bancos y el nuevo inmueble es pequeño.Criticaron la actitud de la magistrada presidenta Inés Romero Cruz, quien se negó a entrevistarse con ellos y solamente envío a personal del Poder Judicial que al final de cuentas no resolvió el problema.Los abogados rechazaron tajantemente esta decisión y dijeron que en su momento dieron el beneficio de la duda y creyeron que en realidad había la intención de ser escuchados.A través de carteles, piden que se respete la jurisdicción del Distrito Judicial de Orizaba y exigen un alto a lo que llamaron arbitrariedades y violación a los derechos de los justiciables.