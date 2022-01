“No soy hospital” dice Alcalde de Jamapa a enfermos que le solicitaron apoyo

“No soy hospital para ayudarlos” así responde el alcalde de Jamapa, el ingeniero Víctor Enedino Morales Castro, a los ciudadanos que solicitan ambulancia para ser trasladados al hospital de Veracruz para sus tratamientos de hemodiálisis.Se trata de al menos cinco personas de familias de escasos recursos de diferentes comunidades de Jamapa, quienes requieren el apoyo mismo que venían recibiendo desde hace años por parte de la pasada administración.La petición de los familiares se volvió un encuentro desafortunado cuando escucharon las palabras que consideran fueron sin tacto por parte del presidente municipal, Victor Morales, cuando éste fue visitado por los familiares en el palacio municipal.“Quisimos platicar con él pero nos dijo que no nos podía atender, le dijimos que íbamos pidiéndole ayuda para el traslado y nos dijo, “No yo no los puedo ayudar, yo soy aquí el presidente y no soy hospital para ayudarlos”, nos quedamos así, nunca esperábamos nos fuera a contestar de esa forma, sin haber escuchado bien nuestra situación”, relató la señora Nicolasa, esposa de enfermo que necesita hemodiálisis.Señaló que después de vergonzoso momento la Presidenta del DIF, hermana del alcalde, habló con los solicitantes donde les dijo lo mismo, que no podían ayudarlos, que tenía que cooperarse para la gasolina si querían utilizar la ambulancia, algo que aseguran es complicado, al no poder trabajar estas personas enfermas.Ahora esperan que el Alcalde que ganó la pasada elección como candidato del partido Unidad Ciudadana, reconsidere y pueda ayudar a este grupo de ciudadanos enfermos para que puedan acudir al hospital de Veracruz a seguir su tratamiento que requieren en ocasiones hasta 3 veces por semana.