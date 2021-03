“No soy precandidato títere, estoy por convicción”: Ricardo Ahued

El precandidato a la Alcaldía de Xalapa por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que su aspiración a la Presidencia Municipal es por convicción y no por instrucción.



"Todo esto legitima que no soy un precandidato títere y que soy un precandidato que vengo eventualmente. Estoy por convicción propia, nadie me puso a mí una obligación para hacerlo. Soy una persona que sabe el reto y el compromiso que, en su caso, es ser precandidato".



En entrevista, el empresario xalapeño expuso que los otros precandidatos y militantes están en todo su derecho de tener desacuerdos en cuanto a los perfiles pero dijo que no es un problema que se da en la Capital del Estado, sino en todos los distritos.



"Hay militantes, simpatizantes, fundadores y fundadoras que tienen el derecho de no estar de acuerdo. Todo esto demuestra que hay una transparencia en el proceso y que no hay dedazo".



Ahued Bardahuil se dijo respetuoso de cualquier manifestación o señalamientos que se han realizado en su contra, ya que comentó, en todas las instituciones políticas hay acuerdos y desacuerdos.



"El que quiera entrar en un proceso electoral interno o externo, debe de saber que de esto se trata la política, no la descubrimos ayer. El debate es eso, la confrontación en ideas, la simpatías y los desacuerdos y de ahí van a surgir candidatos y candidatas. Respeto mucho las expresiones, otras las comparto y otras no".



Argumentó que para todos los aspirantes hay invitación y coincidencias para formar parte del proceso electoral, situación con todas las instituciones políticas y no sólo de MORENA.



"Hay invitación, hay coincidencia como se dio de que algunos diputados y diputadas se pronunciaron a mi favor y eso me llamó la atención. En todos los partidos hay grupos que al interior hacen esa competencia de ideas. No hay gratuidad en las candidaturas; se lucha, se esfuerza y va a quedar alguien, ya sea una candidata o un candidato que enfrente el proceso".



Cabe recordar que el pasado martes, el Senado de la República concedió licencia a Ricardo Ahued Bardahuil para separarse de sus funciones legislativas de forma indefinida a partir del 31 de marzo.