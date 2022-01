“Norte explosivo” afecta a Xalapa; PC emite Alerta Gris

Usuarios en redes sociales exhibieron los primeros efectos del Norte “explosivo” con viento “enrachado” de al menos 50 kilómetros por hora, en Xalapa y la región de montaña central.Cabe referir que este sábado 15, la Secretaría de Protección Civil emitió la Alerta Gris por el Frente Frío 22, asociado a una masa de aire polar y un evento de “norte” en la costa.El subcoordinador de Pronóstico Meteorológico y Estacional de la Secretaría de Protección Civil (PC), Federico Acevedo Rosas, refirió que al mediodía de este sábado, el frente 22 cruzó la franja limítrofe de Tamaulipas con Veracruz.Sin embargo, después de las 13:00 horas, las redes sociales reportaban vientos enrachados en diferentes zonas de la Capital.Esta tarde, la Secretaría de Protección Civil recomendó a la población no confiarse del día con cielo despejado, ante el ingreso del “norte explosivo” y evitar las actividades al aire libre.“Desde la Secretaría de Protección Civil reiteramos a la población la recomendación de evitar situaciones de riesgo y no acudir a playas ni realizar actividades acuáticas o de navegación, además de asegurar objetos que puedan desprenderse y caer con los vientos, así como evitar salir a exteriores si no es necesario”.Por su parte, la hidrometeoróloga de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes, reportó que la racha más elevada al momento es de 63.8 kilómetros por hora en el puerto de Veracruz; de 62.7 en Laguna Verde; de 57.2 en Isla Lobos y de 54.4 kilómetros por hora en Xalapa.