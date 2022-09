“Nos desbarataron la vida”, reclaman familiares de desaparecidos, en Coatzacoalcos

Colectivos de desaparecidos marcharon exigiendo justicia y conocer el paradero de sus familiares víctimas de desaparición forzada el 25 de septiembre del 2015 en el operativo Blindaje Coatzacoalcos.Belén González Medrano, aseguró que no se han olvidado de aquel día en que perdieron a su ser querido, pues hasta el momento y aunque hay detenidos, estos no aportan mayor información sobre los hijos, padres o esposos que fueron detenidos en el sexenio de Javier Duarte."Fue el 25 de septiembre del 2015 que los encargados de seguridad nos desbarataron la vida. Aquí hay padres, madres, hermanos, hijos que buscamos a sus familiares de ese día trágico. Sabemos que son más de 30 desaparecidos, sólo hay 11 denuncias, no sé por qué no pusieron más denuncias", dijo.La líder del colectivo insistió que la petición sigue y seguirá siendo de justicia."Me voy a plantar y gritarles que quiero a mi hijo. Si hiero susceptibilidades a los altos funcionarios (entonces) que me entreguen a mi hijo para que yo me calle. No me van a tener contenta porque no es cuestión de contentarme. Saben quiénes son, saben dónde están. Quiero a mi hijo, a Daniel, a Odilo, a Iván, a Uriel. A todos los jóvenes que nos los entreguen", reclamó.Reiteró que la desaparición forzada persiste y explicó que la disculpa pública que ocurrió hace unos meses fue sólo hecha obligada por la Ley, pero no repara el hecho y no sirve de nada.En la movilización que partió desde el Malecón Costero hacia el parque Independencia, participaron el colectivo de madres en búsqueda Belén González, Unidos por Amor a Ti y Juntos Hasta Encontrarlos.Los familiares de desaparecidos fueron acompañados por integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda, con quienes han estado trabajando en diligencias en diferentes puntos de la región sur de Veracruz incluso en otros estados.