“¡Nos hace falta Daysi!”: En Acayucan, claman justicia para joven asesinada

Este domingo, a una semana del asesinato de la adolescente Daysi, en el municipio de San Juan Evangelista, familiares de la víctima protestaron para exigir que las autoridades esclarezcan el feminicidio.



Decenas de personas salieron del domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Morelos de Acayucan, y por las principales calles clamaron justicia para la joven de 17 años, que fue asesinada con arma blanca.



Mencionaban familiares que no ven avances de la investigación por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, jefatura Acayucan, ya que hasta el momento no se sabe nada del presunto asesino, mismo que sería pareja sentimental de Daysi.



Afirmaron que el principal sospechoso es Sael “N”, alias “El Chino”, de 21 años, a quien escucharon discutir con Daysi la noche del pasado 12 de septiembre. Horas más tarde la joven fue encontrada sin vida sobre la banqueta en una de las principales calles del municipio de San Juan Evangelista.



A gritos de “¡Nos hace falta Daysi!”, amigos y familiares suplican a las autoridades hagan algo para que este crimen no quede impune y el culpable pague por lo que hizo.