“Nos vamos a chingar 25 millones": Audio de Alfredo Adame se hace viral

En un audio que empezó a circular en redes sociales se escucha cómo el actor Alfredo Adame, candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), le dice a un allegado que va “chingarse” 25 millones de pesos que se les otorgarán para la campaña electoral que inició ayer domingo 4 de abril.



En el mismo audio, afirma que ya habló personalmente con Fernando González, presidente de RSP, y con Elba Esther Gordillo, quien asegura, es una de las dueñas del partido.



Adame y su socio hablan de que recibirán 40 millones de pesos por las campañas.



“De esos 40 millones nos chingamos 25, son los negocios”, dice el aspirante a la Cámara de Diputados por el Distrito 14 de la Ciudad de México con cabecera en Tlalpan, alcaldía que intentó gobernar en 2018 como candidato del Partido Verde Ecologista de México.



“Yo ya me senté con Elba Esther, cabrón. Ya me senté con Maricruz Montelongo, la hija, y con Fernando González, con todo el rollo, y con Pedro Pablo de Antuñano. El pedo va. La orden es ‘no le tires pedo a Claudia Sheinbaum’, por ejemplo, en Tlalpan. ‘No le tires pedo a López Obrador”, se escucha decir al actor.



Los mencionados no se han pronunciado al respecto, luego de que el audio se ha hecho viral.



Dice además que el próximo Presidente de México es Marcelo Ebrard.



Es una campaña de desprestigio: Adame



Luego de darse a conocer los audios, EL UNIVERSAL buscó al candidato, quien señaló que se trata de ataques de personajes como Carlos Trejo, El Rey Grupero y Pablo Mendoza.



"Es una campaña de desprestigio emprendida desde hace tres meses por un tipo que se llama Carlos Trejo, un tipo que se llama Luis Alberto Ordaz 'El Rey Grupero' y Pablo Mendizabal a los cuales he exhibido".



"No tengo nada qué comentar del audio, simplemente es una campaña de desprestigio, difamación y calumnias por tres personas que se llaman Carlos Trejo, 'Rey Grupero' y Pablo Mendoza, la cual emprendieron hace tres meses porque los exhibía como lo que son", reiteró Adame.