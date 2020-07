“Nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora”, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la solución a la violencia de género es atender el problema de origen y aunque reconoció austeridad, negó recortes al presupuesto destinado a Derechos Humanos.



Esto al ser cuestionado sobre los recortes por 37 millones 583 mil 192 pesos que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) invertiría en proyectos en distintos puntos del país.



Del monto total de recursos cancelados, un total de 7 millones de pesos correspondían a Veracruz para 5 acciones a desarrollarse por diversas instancias del Gobierno Estatal y de la Fiscalía General del Estado.



Cuestionado expresamente sobre estos ajustes presupuestales en dos ocasiones, el mandatario federal dijo no hay recortes y apuntó que si hay violencia en el país es porque no hay justicia y porque no son atendidos los jóvenes.



“Porque se desintegran las familias, porque se va imponiendo un estilo de vida en donde lo importante es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, se van perdiendo valores, no hay oportunidades de trabajo, de estudio, de bienestar”.



“Si se atiende eso, se reduce la violencia. No se puede resolver el problema de violencia sólo con medidas coercitivas”, consideró López Obrador.



Subrayó que su administración tiene una visión distinta y considera que la gente tiene confianza, pues ya no es lo mismo de antes.



“Desde luego, son problemas complejos, grandes, graves problemas nacionales pero los estamos enfrentando. Ahora manda el pueblo, hay justicia. No son los grupos de intereses creados, no es la mafia, no es el poder económico el que domina en México”.



“Hay un cambio sustancial, una transformación en marcha y te podría decir con mucho orgullo que es el movimiento de transformación más importante hoy día y en el mundo, esto que se está llevando a cabo en México”, mencionó.



Una reportera internacional señaló que en el país al menos 10 mujeres están siendo asesinadas cada día y se registró un incremento de violencia de género en los últimos meses durante la pandemia, de ahí que cuestionó si el Gobierno Fnederal está fallando a las mujeres.



“No estamos abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio”, respondió el presidente.



Además, negó que haya una disminución del presupuesto para atender el problema de la violencia de género.



“Nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora. En México no se violan derechos humanos, antes el Estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos, ya no es el México de antes. En México no hay tortura, no se permite, en México no hay masacres, en México estamos construyendo la paz con justicia”, sostuvo el presidente.



Previamente, otra comunicadora señaló que organizaciones sociales han alertado sobre los recortes a los programas de las Alertas de Violencia de Género en entidades con altos niveles de feminicidios, como Veracruz, Nuevo León y Estado de México.



“Nosotros no tenemos ningún ajuste en el programa federal para lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Sí hay austeridad, por ejemplo, en que ya no destinamos los recursos que se destinaban a la publicidad en medios de información, ahora están ajustados y ya no hay lujos en el gobierno”, refirió.