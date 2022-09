"Oktoberfest", todo lo bonito de Alemania que se repite en México, afirman

La región de Xalapa, Coatepec y Xico celebrará este 1 y 2 de octubre el “Oktoberfest 2022”, una tradición alemana que data de 1810; “es una fiesta cultural, familiar y culinaria. Esta fiesta nace en 1810 en Múnich como una fiesta a partir de la boda del rey de Babaria con la princesa Teresa de Sajonia. Esa fiesta fue la primera vez que una corte incluyó al pueblo de festejar una boda y esto fue tan sensacional para el pueblo que al año siguiente solicitaron al rey repetir la fiesta y de ahí se hizo grande”, refirió el alemán Israel Bbier Paul, uno de los organizadores.También señaló que la costumbre del consumo en cerveza llevó a esta a convertirse en un distintivo del "Oktoberfest", “obviamente como en Babaria la cerveza es un producto natural, hubo muchos expositores y a esa fiesta también se le dio el sello de la cerveza. Pero en realidad es una fiesta en la que desde niños, las mamás y papás todos se divierten, hay concursos y nosotros como inmigrantes hacia Latinoamérica repetimos esta fiesta en el Hotel Hacienda Xico Inn para la región Xalapa, Coatepec, Xico. Todo lo bonito que tenemos de Alemania acá se repite”.Bbier resaltó a la población que esta festividad es de integración, no una fiesta solamente para alemanes, pues dijo que en Múnich hoy en día llegan alrededor de 7 millones de visitantes de todo el mundo para celebrar esta tradición.También señaló que en comparación con el Estado de Puebla en donde hay número importante de alemanes debido a la industria, en Veracruz no son tantos. Refirió que en Xalapa sólo 22 familias conforman la comunidad alemana y que hay más connacionales suyos en Veracruz Puerto, por lo que también allá se llevará a cabo una edición del "Oktoberfest", “en esta zona no son tantos pero son suficientes para dar esa fiesta”, concluyó.