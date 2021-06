“OPLE, INE y MORENA están coludidos”, acusa independiente

El candidato independiente por la Alcaldía de Coatepec, Javier Verónica Fernández, denunció irregularidades en el proceso electoral del domingo 6 de junio, que dejó como virtual ganador al candidato Raymundo Andrade Rivera, de la colación PVEM-PT-MORENA.



"Desgraciadamente, el OPLE, el INE y MORENA están coludidos, hay un robo de votos, hay un fraude electoral ya concertado. Desgraciadamente, a nuestros representantes de casilla los hicieron a un lado y no les importó que llevaran nombramiento", señaló.



Así también, comentó que en las sábanas indicadoras de casillas electorales, no se haya colocado el logotipo del candidato independiente.



"Nosotros lo registramos desde enero, posteriormente lo registramos ya como candidatos en abril y resulta que no estaban impresas las sábanas de las casillas con el logo de independiente. Desgraciadamente, hubo un robo de votos descaradamente, nosotros tenemos prueba de ello".



Afirmó que incluso se contabilizaron sufragios de una casilla inexistente en el municipio de Coatepec, la número 4038.



Información completa más tarde...