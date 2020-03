¿Para qué sirven Hidroxicloroquina y Remdesivir?

Durante la conferencia de prensa, para informar sobre la situación del coronavirus en México, de ese lunes, el doctor Gustavo Reyes Terán informó que dos fármacos podrían ser efectivos para combatir la nueva cepa del coronavirus COVID-19. Se trata de la Hidroxicloroquina y el Remdesivir.



No obstante, el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), indicó que el Remdesivir no se encuentra disponible en el país, pero sí hay Hidroxicloroquina, que es un medicamento de uso común para otras afecciones como paludismo y enfermedades autoinmunes.



“La Hidroxicloroquina es un medicamento que se ha utilizado durante muchísimos años para el paludismo o para tratar enfermedades autoinmunes, se da en Lupus, por ejemplo", indicó Reyes Terán y precisó que la carestía de Remdesivir se debe a su alta demanda para hacer ensayos clínicos en el mundo y probar su efectividad contra el COVID-19.



HIDROXICLOROQUINA



La Hidroxicloroquina (HCP) es un fármaco que está disponible en el país, pertenece a la familia de medicamentos antimaláricos, empleados para prevenir y tratar la malaria o paludismo, enfermedad que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) es causada por un parásito denominado Plasmodium que se transmite por medio de la picadura de mosquitos infectados con estos parásitos.



Cabe destacar que la sustancia antimalárica ha sido utilizada, con gran efectividad para el tratar enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS), es decir, que el sistema inmunitario de una persona ataque, por error, partes del tejido sano del cuerpo.



Dentro de estas enfermedades está el lupus eritematoso sistémico (LES) y la artritis reumatoide (AR); aunque, con base en la Revista médica de Chile se sabe que la HCP es usada para tratar al menos otras cuatro EAS.



El síndrome de Sjögren es una de esas EAS, caracterizada por atacar las glándulas que producen lágrimas y saliva, lo que causa resequedad en boca y ojos. Este trastorno puede afectar a otras partes del cuerpo, incluso los riñones y los pulmones.



Otra es la dermatomiositis caracterizada por la inflamación de los músculos y la piel; la sarcoidosis que es un patología caracterizada por la presencia de granulomas o protuberacias, principalmente en la piel, articulaciones, pulmones y ganglios linfáticos, según la Fundación Española de Reumatología.



Por último, se menciona el síndrome antifosfolipido que ocasiona coágulos en arterias y venas debido a la formación de proteínas anormales llamadas autoanticuerpos antifosfolipídico, por lo que la sangre no circula correctamente por el torrente sanguíneo. De acuerdo con el American College of Rheumatology, este padecimiento afecta cinco veces más a las mujeres que a los hombres.



Sin embargo, con base en una guía de práctica clínica de 2017 del IMSS, también se usa para tratar padecimientos como diabetes mellitus, amebiasis extraintestinal, enfermedad cardíaca y como adyuvante en terapia ontológica.



REMDESIVIR



Este medicamento ha sido utilizado contra el virus del ébola, el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) en las células y en pruebas con ratones por lo que la compañía farmacéutica Gilead (desarrolladora de la medicina) cuenta con bases para asegurar que el tratamiento podría ser efectivo en humanos.



Cabe destacar que la droga Remdesivir de Gilead ya ha sido utilizada en Estados Unidos para tratar a un paciente infectado con el nuevo coronavirus en el marco de un ensayo, y el antiviral intravenoso también está siendo utilizado en pruebas en Asia. La misma estrategia resultó efectiva para combatir el ébola en 2014.



El anuncio de que estas dos sustancias farmacológicas (Hidroxicloroquina y Remdesivir) pueden ayudar a desarrollar un tratamiento efectivo contra la enfermedad originada en Wuhan, China, es un aliciente ante el pánico que se ha desatado en México por los casos confirmados de infección y después de que la OMS anunciará que tendrían que pasar al menos 18 meses para tener disponible una vacuna contra el coronavirus.



Por su parte en México se alistan ensayos médicos con estas sustancias para tratamiento del coronavirus COVID-19 en pacientes hospitalizados, informó Gustavo Reyes Terán, por lo que dijo “da seguridad también para que pueda ser utilizado en un ensayo clínico en la población mexicana”.



México alista dos ensayos clínicos para probar la efectividad de dos medicamentos en el tratamiento del coronavirus COVID-19 en pacientes hospitalizados, informó Gustavo Reyes Terán, algo que ya había adelantado el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence quien informó que habría un tratamiento listo en el verano u otoño de este año.