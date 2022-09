“Patas Negras”, coreografía con la que se fortalece la carrera dancística de Carlos León

“Amo la danza, creo que nací para eso. Cuando uno empieza a crear, desayunas, comes y cenas danza. Todo el tiempo es danza. Uno está pendiente de todo lo acontece a tu alrededor, del cómo camina la gente, cómo actúa ante tal emoción. Todo es danza. Cómo se mueven las hojas, las nubes; cómo fluye el agua en el río. ¡Todo es danza!”, recalcó José Carlos León Carmona.Él es bailarín, oriundo de Río Blanco, que el 10 de junio de 2019 se graduó con honores de la Licenciatura en Danza Contemporánea, otorgada por la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Es autor de “Patas Negras”, primera pieza de 5 que tiene y dos performance que presentará en la sala “Emilio Carballido” del Teatro del Estado, este jueves, en dos funciones.Siempre supo que la danza formó parte de su vida. Cuando llegó a Xalapa e ingresó a la Facultad, no entendía el por qué en ninguna de sus clases lo ponían a bailar, “eran sólo ejercicios y yo quería bailar salsa o algo, pero no”. Reconoce que tardó en integrarse a sus clases pues todo lo que veía era totalmente nuevo para él. Inicios en que resultó ser el “patito feo” de su clase. Hasta hubo una profesora que le sugirió estudiar otras carreras.Todo eso, más que hacerlo desistir, fueron alicientes para proseguir, con metas trazadas, proyecto definido. Esto propició que formara su propio grupo. “Si no fui invitado a formar parte de alguno, opté por formar el mío”. Así, de manera práctica empezó a crear sus propios trabajos, todos premiados.Fueron años de trabajo e investigación. De quedarse tardes enteras en un rancho, para ver el movimiento de los caballos, al correr, al pastar, al tomar agua, gestos que él replica en la danza, lo que da movimientos potentes, fuertes, mostrados en el escenario por sus intérpretes: Paola Hernández, Mariana Itzel, Lexi Barradas, Juan Pablo Gallo, José Terrones, Fátima Santiago, Emmanuel Torres, Dore Fernández, Daira Figueroa, Cynthia Romano, Aurora Gómez, Alfredo Garrido, Jessica Pérez y Arístides Rodríguez.Sabedor que la música es importante, logró un buen equipo con Abraham Ponce, como iluminador y asesor creativo; en la producción de audio con el ingeniero Rodolfo Carrillo “Argo”, y con Alan USK , de “Casa Studio”; La autoría de la música es de Velha Gaiteira, Huun- Huur, Heilung y un canto de Yolotzin Cervantes.“Tengo que dar agradecimientos especiales, a Gerardo García, Janice Platt, Tania Hernández, Alejandro Schwartz, así como al valioso apoyo de María Escobar, Fernanda Spittia, dijo José Carlos León Carmona antes de compartir lo siguiente:El Origen del GalopeParadigmas mentales...Senderos de verdades impregnadas en el ser humanocomo razón absoluta.Ceguera voluntaria, aparentemente eterna.EsclavosSomos nosotros, caballos pura sangre, galopando ansiosamente a la ansiada meta.Todos con un fin, llegar.Dos parches a los costado de nuestros ojosnos limita a ver, sólo esa línea finalque asumimos como triunfo.Olvidándonos de todo lo que está alrededorQuiero mirar arriba, abajo,atrás, a los lados,detenermey no ir a todo galope,Sin temor a emprender nuevos caminosy descubrirque aun perdiendo,puedo ganar,Librarme de las espuelasque se adueñan de mi ritmode las riendas que se tiran de mi cuelloy abrazado de mis crines,romper las olas del vientoSer yo,!quien monte al jinete¡