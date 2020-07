“Payaso Menudito” no deja de trabajar; es padre soltero y principal sustento del hogar

El “Payaso Menudito”, con 54 años haciendo reír a los niños, familias xalapeñas y coatepecanas, es otra de las personas que se han visto afectadas por la pandemia.



Todos los días sale de su casa ubicada en Coatepec para trabajar en los camiones y llevar comida a su hogar.



"Tengo 54 años trabajando. Ahorita con esto de la pandemia no podemos trabajar mucho, se me cayó el trabajo del Día del Niño, Día de las Madre. Ahorita me dedico a los camiones".



Antes de los 9 años dijo, inició con esta vocación y nunca dejó de hacerlo, incluso con la contingencia sanitaria, pues es padre soltero y principal sustento de su hogar.



"Se nos pone difícil porque en los camiones a veces no nos dejan trabajar. Uno pide permiso y nos ignoran. Sigo laborando, sigo haciendo lo que me gusta. Soy papá soltero, tengo un hijo de 21 años. Se me ha puesto difícil la situación, tengo una hija también".



Agregando a la historia del Payaso Menudito, es uno de los ciudadanos que no ha recibido apoyo por parte de las autoridades municipales ni estatales. Además, por tener 62 años no puede ser beneficiario de algún programa federal.



"No tengo ni para la comida. Ahorita tengo que llegar para que podamos comer. Él trabaja en un internet, es un chamaco muy trabajador. Traté de meterme a ese apoyo para poner un negocio y no me tocó nada".



“Menudito” envió un mensaje a la población para crear más humanidad y ayudar a los más necesitados, para ayudar a los niños.



"Mi dedicación a los niños es con amor. Ver sufrir a tanta niñez, ver esta vida, ver que se están perdiendo tantos valores, tantos principios. Hogares que son momentáneos, hogares falsos, como quisiera yo que ya no existiera eso. Si esto cambiara un poquito, la vida sería diferente".



Para los que quisieran apoyar al Payaso Menudito, lo pueden contactar a través de su página de Facebook, se encuentra como “Payasito Menudito”.