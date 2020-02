"Perdón por no ser feministas famosas"; ellas son "Las brujas del mar", colectivo que llama a paro nacional

“Las brujas del mar”, un colectivo feminista de Veracruz, fueron quienes propusieron la idea de hacer un paro nacional de mujeres el próximo lunes 9 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.



Las mujeres del colectivo difundieron una imagen en redes sociales en donde llamaban a un paro nacional con el hashtag #undíasinnosotras y con la leyenda "el nueve ninguna se mueve".



En la imagen llaman a todas las mujeres a no salir a las calles, a no asistir a sus trabajos, a no llevar a las niñas a las escuelas, ni que las jóvenes asistan a las universidades, así como a un paro económico, sin que se consuma.



Su propuesta se viralizó a nivel nacional y ha provocado diversas reacciones en las redes sociales.



En un tuit, publicado en la cuenta del colectivo feminista, piden que no se descuente a mujeres que falten a sus empleos y que no se ponga falta a mujeres que falten a sus escuelas, en apoyo al movimiento.



En otro tuit, se lee que ellas fueron las que crearon la imagen que circula en redes sociales y en la que se llama al paro nacional femenino y desmienten que éste sea orquestado por la derecha, como se ha rumorado, lo que, dicen, las ofende.



Al paro se han unido universidades, Ayuntamientos y colectivos feministas de diferentes Estados de la República.



El movimiento busca hacer visible la violencia que viven las mujeres día a día y que se atiendan con urgencia las agresiones y los crímenes de género, en un contexto en el que mueren asesinadas 10 mujeres al día en el país. Los casos más recientes que causaron conmoción en la sociedad mexicana fueron el de la niña Fátima, quien fue agredida sexualmente, torturada y asesinada y el de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada y desollada por su expareja.



Al movimiento también se han unido personajes de la política, como la excandidata a la presidencia Margarita Zavala y la politóloga Denise Dresser, quienes compartieron la imagen creada por Las brujas del mar en sus redes sociales.



Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, tuiteó una imagen en donde se decía en contra del paro y llamaba a no hacer caso a éste. En la imagen que compartió, tenía frases que llamaban a no realizar el paro: "#NOALPARONACIONAL", "mujeres y hombres con pañuelo blanco" y "apoyamos a AMLO y también queremos erradicar la violencia", eran algunas de las frases que se leían en la imagen pero después la borró y compartió otra en donde se decía a favor del movimiento.