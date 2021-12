Hola Al Calor Político, me podrías ayudar a compartir esta información:El día de antier perdí una cartera rosa en el centro, o en el autobús de la Carolino Anaya. En esa cartera llevaba un váucher de la Cruz Roja y mis credenciales. Me ayudaría mucho que me regresaran el váucher puesto que estoy estudiando Enfermería y me lo piden. Y obviamente mis credenciales.Las credenciales están a nombre de Quetzali Denis Bravo Trejo y el número es 228 102 31 65.Gracias.