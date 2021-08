¿Plagio, autoplagio? Acusan “trampa” de candidatos a Rector UV

Los tres candidatos finalistas en el proceso de renovación de la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV) fueron acusados de plagiar trabajos de otros académicos e instituciones o de incurrir en el “autoplagio” para presentar su planes de trabajo con miras a encabezar la institución.En el caso de los aspirantes Martín Gerardo Aguilar Sánchez y Héctor Francisco Coronel Brizio, fueron señalados de copiar de manera idéntica o casi idéntica párrafos de otros trabajos mientras que Jorge Manzo Denes al parecer retomó —sin hacer referencia a ello— gran parte del proyecto que presentó en 2017, cuando también contendió por la Rectoría.Por este caso, incluso se lanzó una petición por la plataforma change.org para que la Junta de Gobierno de la UV, organismo que tiene a su cargo la renovación de la Rectoría, declare la nulidad en el proceso.“Que se demuestre que hay o no plagio por parte de a quien le corresponda la carga de la prueba: a la Junta de Gobierno o a quienes estén señalados por el supuesto ilícito cometido, por comisión u omisión”, dice la petición firmada por la “Comunidad Universitaria” pero que se publicó con el nombre de la usuaria Rosalba Viveros.Hasta la tarde de este jueves, ya casi 500 firmas se acumulaban en el sitio.En el caso de Héctor Francisco Coronel Brizio, según lo denunciado, plagió parte de una tesis doctoral y parte de un libro.En el ensayo titulado “Vidas apantalladas ante una pandemia en streaming global”, atribuido a Daniel H. Cabrera (Zaragoza, España), parte del libro COVID-19. La comunicación en tiempos de pandemia , se puede leer lo siguiente:“Un fantasma viral recorre el mundo y, por primera vez en la historia de la humanidad, se lo transmite en vivo y en directo. Como si se tratara de un evento deportivo mundial, la gripe sucede al instante y en exclusiva en todos los medios del planeta. La transmisión se caracteriza por las cifras y los listados. Números de confinados (casi media humanidad), de contagiados, internados, muertos, de hospitales, mascarillas y camas. Listados de países, de síntomas, de medidas gubernamentales. Datos y visualizaciones que estimulan la ansiedad de los espectadores confinados indefinidamente”.Mientras que en el Plan de Trabajo que Coronel Brizio presentó para contender para la Rectoría dice:“Un fantasma viral recorría el mundo y, por primera vez en la historia de la humanidad, se trasmitía en vivo y en directo. Como si se tratara de un evento deportivo mundial, la gripe sucedía al instante y en exclusiva en todos los medios del planeta. La transmisión se caracterizó por las cifras y los listados. Números de confinados (casi media humanidad), de contagiados, internados, muertos, de hospitales, mascarillas y camas. Listados de países, de síntomas, de medidas gubernamentales. Datos y visualizaciones que estimulan la ansiedad de los espectadores confinados indefinidamente”.Cabe destacar queDaniel H. Cabrera o al título del libro como fuente de información.No obstante, sí menciona a uno de los editores del libro: Rodrigo Browne, pero en un apartado totalmente distinto.Otro párrafo tomado del ensayo de Cabrera dice:“La pandemia está demarcando de manera profiláctica el espacio de las interacciones corporales y el espacio de las interacciones apantalladas, es decir, relaciones protegidas por las pantallas (de móviles, tablets, ordenadores y televisores). Después de años de discursos antidispositivos electrónicos, parece que las pantallas se han revelado como un modo saludable de interacción para el trabajo, la educación, el entretenimiento y la comunicación”.Mientras que el documento de Coronel Brizio dice:“La pandemia demarcó de manera profiláctica el espacio de las interacciones corporales y el espacio de las interacciones apantalladas, es decir, relaciones protegidas por las pantallas (de móviles, tablets, ordenadores y televisores). Después de años de discursos anti-dispositivos electrónicos, parecía que las pantallas se habían revelado como un modo saludable de interacción para el trabajo, la educación, el entretenimiento y la comunicación”.Dicho párrafo no aparece como cita, sino como parte del texto que presuntamente habría redactado Coronel.El candidato a Rector también es señalado de plagiar parte de una tesis de Doctorado en Investigación Educativa presentada por Fernando de Jesús Domínguez Pozos ante la Universidad Veracruzana.No obstante, cabe destacar, sí cita otros trabajos que Domínguez Pozos publicó en coautoría con Rocío López González, pero no la tesis como tal.Así, en la tesis titulada “Significado y tipos de interacción social en las redes sociales digitales de jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana”, que se puede localizar en el Repositorio Institucional , se lee:“Entre los hallazgos de los estudios mencionados se ha logrado conocer quiénes son estos jóvenes que acuden a esta institución, particularmente las investigaciones encabezadas por Chaín (2001), han permitido identificar los orígenes, trayectorias escolares previas, escolaridad de padres, entre otros rasgos de los estudiantes que llegan a la universidad; también se encuentran estudios realizados por otros investigadores de la UV, a través de los cuales se han construido tipologías de jóvenes de acuerdo a su capital cultural (Casillas, Chaín & Jácome, 2007), así como por el uso que dan al tiempo que tienen dentro de su vida escolar (Molina, Casillas, Colorado & Ortega, 2012)”.Y en el plan de trabajo de Coronel:“Entre los hallazgos de los estudios mencionados, se ha logrado conocer quiénes son estos jóvenes que acuden a esta institución. Particularmente, las investigaciones encabezadas por Chaín (2001) han permitido identificar los orígenes, trayectorias escolares previas, escolaridad de padres, entre otros rasgos de los estudiantes que llegan a la Universidad; también se encuentran estudios realizados por otros investigadores y académicos de la UV, a través de los cuales se han construido tipologías de jóvenes de acuerdo con su capital cultural (Casillas, Chaín & Jácome, 2007), así como por el uso que dan al tiempo que tienen dentro de su vida escolar (Molina, Casillas, Colorado & Ortega, 2012)”.Cabe reiterar,en el plan del aspirante, pero sí cita otros trabajos del mismo autor.En lo que respecta a Martín Gerardo Aguilar Sánchez, en su Plan de Trabajo se detectó un fragmento del documento de otra institución.En el texto “ Instalación del Comité de Vinculación Universitaria y de Transferencia ” de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con fecha del 23 de enero de 2020, se lee como uno de los objetivos:“Vigilar que la participación de los distintos sectores de la comunidad universitaria en materia de desarrollo y transferencia de tecnología sea en apego a la Legislación Universitaria y con absoluta transparencia y rendición de cuentas”.Y en el documento de Aguilar Sánchez, al señalar “vacíos que limitan el incremento y fortalecimiento de la vinculación de la UV”, dice:“Vigilar que la participación de los distintos sectores de la comunidad universitaria en materia de desarrollo y transferencia de tecnología sea en apego a la legislación universitaria y con absoluta transparencia y rendición de cuentas”.Por último, en lo que respecta a Jorge Manzo Denes, es acusado de haber incurrido en el “autoplagio”, pues retomó parte del plan que presentó cuando contendió por la Rectoría en 2017, sin haberlo señalado en su actual Plan de Trabajo.Así, en el Proyecto Estratégico para la Rectoría 2017-2021 , con fecha de julio de 2017 se puede leer, por ejemplo:“El momento actual es decisivo para el progreso de la institución. En 2009, el Consejo Universitario General aprobó el Plan General de Desarrollo 2025 (p2025), realizado con elpropósito de llevar a la universidad a niveles superiores de calidad y pertinencia.Mientras que en su actual Plan de Trabajo, el cual tituló “Por un nuevo paradigma” dice:“El momento actual de nuestra casa de estudios es muy oportuno para un ajuste a los nuevos rumbos que ha tomado la educación superior, y debemos hacerlo en concordancia con sus planes generales de desarrollo, como instrumentos que favorecen la gestión y el alcance de resultados deseables”.En el Plan 2017:“Un tema trascendental para las metas establecidas en el Plan General de Desarrollo, es el complejo vendaval financiero en que la institución ha estado inmersa en los últimos tiempos, así como el impacto deletéreo que esta situación ha tenido sobre las actividades sustantivas”.En el Plan 2021:“Un tema trascendental para alcanzar las metas establecidas en el Plan General de Desarrollo 2030 es la administración de su presupuesto anual, que se compone principalmente de los subsidios que recibe de los gobiernos federal y estatal.”En el Plan 2017:“La optimización de los recursos será necesaria en lo sucesivo, así como impulsar la estrategia de mecanismos modernos de educación, como la educación a distancia, virtual y distribuida”.En el Plan 2021:“La optimización de recursos será siempre necesaria para sostener el avance de los recursos para la docencia; por ejemplo, la educación virtual”.La similitudes se hayan a lo largo de todo el documento; así, en los párrafos finales del documento de 2017 se puede leer:“Estamos llenos de jóvenes universitarios que están lejos de ser apáticos: son el principal motor que mueve a la Universidad con ideas nuevas y frescas y, por lo mismo, nos hacen saber directa y claramente sus necesidades. Llegaron a la Universidad con la ilusión de que es el medio más eficaz para dejar su huella en el mundo, una ilusión que los académicos estamos obligados a mantener e impulsar”.Mientras que en la última parte de su Plan 2021 se lee:“Estamos acompañados por jóvenes universitarios que están lejos de ser apáticos: son el principal motor de la Universidad, con ideas nuevas y frescas y, por lo mismo, nos hacen saber directa y claramente sus necesidades. Llegaron con ilusión, con algún propósito, quizás pensando que es el medio para dejar su huella en el mundo; metas que los académicos estamos obligados a mantener e impulsar. Si el conocimiento es infinito, la Universidad y sus ideas también lo son”.La Junta de Gobierno tendrá que evaluar si existe presunción de delito o causa grave que obligue a detener el proceso de designación de rector de la Universidad Veracruzana o, si acaso, los señalamientos que recorren las redes sociales estos últimos días no ameritan tomarlos en cuenta en una decisión trascendente para la vida universitaria.