“Poco a poco”, comienzan a reparar semáforos de Coatzacoalcos

Los semáforos de Coatzacoalcos carecen de "tierra" y "neutro", situación que provoca sus constantes desperfectos, informó la regidora con la comisión de tránsito, Patricia Hong.Y es que durante las revisiones que han iniciado en el marco de la inversión de 5 millones y medio de pesos para rehabilitarlos y mejorarlos, se ha detectado que los dos factores importantes para su correcta operación son la luz eléctrica que tiene mucha variación y la salinidad."Ya se empezó poco a poco, el proyecto lo estamos viendo de la parte eléctrica y esta no se ve como tal, es bueno porque se acaba de detectar que uno de los factores, bueno, son dos factores importantes, la luz eléctrica y la salinidad. Lo eléctrico se ha detectado que a muchos semáforos les falta la tierra física y el neutro y por ahí se comenzará a trabajar", dijo.La edil comentó que cada semana se reúnen a afinar detalles porque cada vez hay más que salen en cada revisión.Aunado a ello, mencionó que la pinta de los pasos peatonales también arrancó y aunque destacó que no se nota, son trabajos de suma importancia."Si he visto, ya se han puesto las rallas peatonales, hay vehículos que se paran sobre ellas, no saben, no hay educación vial, no respetan al peatón. En todos los cruceros se pondrá en un mes o mes y medio, vamos en conjunto, de ahí acomodo, re pintado, ver luces led, tenemos de aquí a diciembre", finalizó.