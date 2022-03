De “absurda e injustificada” calificó el dirigente del partido político estatal ¡Podemos!, Francisco Garrido Sánchez, a la solicitud de juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Tania Celina Vázquez Muñoz y Eduardo Sigala Aguilar.Cabe mencionar que la senadora Indira Rosales San Román y los diputados federales, Maryjose Gamboa Torales, Carlos Valenzuela González y María del Carmen Escudero Fabre, los cuatro del Partido Acción Nacional (PAN), solicitaron a la Cámara de Diputados un Juicio Político en contra de los magistrados, con el argumento de haber incurrido en faltas graves a las leyes electorales para favorecer los intereses del Gobierno de Veracruz.Además, acusaron que el TEV recibió por sus favores una ampliación presupuestal de 10 millones de pesos que no se justifica.Al respecto, el dirigente partidista vaticinó que la solicitud de Juicio Político no va a prosperar porque a su juicio, carece de los elementos jurídicos necesarios para sostenerla.“Es un absurdo que tres diputados federales y una senadora presenten una solicitud de Juicio Político en contra de dos magistrados (electorales), se les olvida que este año hay un proceso electoral extraordinario en cuatro Municipios”.Aunado a ello, también se celebra el proceso de elección de más de 5 mil Agentes y Subagentes municipales, propietario y suplentes, lo que seguramente derivará en una serie de impugnaciones.Tan sólo el Municipio de Papantla tiene 159 congregaciones y rancherías y Santiago Tuxtla, 104, por lo que en ambos Municipios se habrá de elegir 526 Agentes y Subagentes municipales, entre propietarios y suplentes.Normalmente, añadió, ese proceso electoral termina resolviéndose en el Tribunal Electoral de Veracruz.Expuso que Veracruz vive tiempos difíciles y no es el momento de polarizar temas que no están justificados, sino favorecer y fortalecer las instituciones y la democracia en Veracruz.