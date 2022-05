“Policías nos traen de encargo”, se quejan repartidores de Xalapa

Nuevamente, motociclistas se manifiestan en contra de las constantes detenciones por parte de autoridades de seguridad.Sin decir su nombre, motorrepartidor pide esclarecer las múltiples detenciones que se han suscitado en últimos días, pues piensa que las autoridades ya "los traen de encargo" (a los repartidores).En este sentido, aseguró que tanto el, como demás compañeros, viven con miedo a trabajar después de las 9 de la noche,"Ya en realidad tenemos miedo de andar trabajando después de las 9 de la noche, por el mismo miedo de que nos detenga una policía, la Secretaría de Seguridad Pública, Estatal, Fuerza Civil o lo que sea", dijo.Expuso que los retenes se enfocan únicamente en repartidores, pues a la hora de pasar por retenes no se observa que revisan a taxistas o autos particulares.Informó que además de la detención de Ruiz Cortines hubo por la noche una más en el camino antiguo a El Castillo por la Policía Estatal; sin embargo, debido al soborno dado por el motociclista, éste fue liberado.“Se dio una detención en Ruiz Cortines el día de ayer la del compañero por Fuerza Civil. Anoche alrededor de las 9 de la noche detuvieron a (otro) compañero los elementos de la Policía Estatal ahí en camino antiguo al Castillo; él presentó sus documentos.“Me he dado cuenta que a la hora de pasar estos retenes no detienen a taxistas, realmente nada más están enfocados hacia el repartidor. Si traes tu mochila de reparto pues te tienen bien enfocado."El compañero accedió a su respectiva ‘mochada’ y no se trata de eso, realmente creo que tienen un buen sueldo y nosotros vamos al día. A veces está bien el trabajo, a veces está bajo como para que nos quiten 100, 200 o 300 pesos que tenemos", añadió.Manifestó que de continuar con los abusos seguirán con las protestas hasta que las autoridades solucionen el problema y protejan a los repartidores."Yo soy de la idea de que papelito habla. Nosotros queremos tener un respaldo de la autoridad donde ya no suframos ese tipo de atropellos. Estamos hasta el copete de que nuestros derechos estén siendo atropellados vilmente", finalizó.