“Políticos y no personas capacitadas” están a cargo de la educación: Masones

El diputado del Séptimo Distrito Masónico, Ignacio López Martínez, lamentó que hasta el día de hoy se escoja a personajes políticos que no tienen el real conocimiento o potencial para lo que se necesita en cada uno de los cargos públicos, como lo es el área de la educación."Sabemos que son políticos y no personas capacitadas las que están enfocadas en el mundo de la educación. Por eso se tiene que hacer un esfuerzo de parte de todos los gobiernos, para mejorar en el tema de la educación".Al acudir a la conmemoración del 153 Aniversario Luctuoso del General Ignacio de la Llave, en donde montó una Guardia de Honor y colocó junto con sus compañeros ofrenda floral en su tumba en el panteón de Orizaba, Juan de la Luz Enríquez, recordó que el General participó activamente en mejorar la educación como principio fundamental del crecimiento de la sociedad.En este sentido destacó que un país educado siempre va a tener mayores oportunidades y será la piedra fundamental del crecimiento de la misma."No podemos dejar espacio quitando lugares para otras áreas, por ejemplo no podemos quitarle espacio a la seguridad, a la misma política, a la salud pero pienso que la educación es un pilar inicial y todas las áreas son interesantes pero principalmente podemos empezar por la piedra fundamental que es la educación".Al respecto, se le cuestionó sobre el nivel educativo que se tiene en la actualidad luego del paso de la pandemia de Coronavirus, a lo que indicó que los esfuerzos hechos para brindar los conocimientos a los estudiantes fueron buenos pero se pudo lograr más."No estábamos preparados para esto, creo que ninguna escuela estaba preparada de manera activa y en el momento fueron buscando funciones; algunas fueron bastante buenas, sin embargo, tenemos alumnos egresados de las diferentes instituciones que tienen un bajo nivel".