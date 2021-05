“Por capricho” con caso Mixtla, Presidenta del Congreso local terminará en la cárcel

El abogado de Valentina Temoxtle Flores, exregidora única del desaparecido Cabildo de Mixtla de Altamirano, Sergio Adrián Jasso, denunció que la presidenta de la LXV Legislatura local, Adriana Paola Linares Capitanachi, comete desacato al negarse a cumplir la sentencia 267/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena reinstalar al mismo Cabildo.



"Un Ministerio Público Federal sí los puede detener, el fuero local no le sirve ante un delito federal a la Presidenta del Congreso. La que es representante legal del Congreso, es la Presidenta, ella es quien incurriría en un delito de abuso de autoridad. Todo es 100 por ciento político. No los quieren restituir por capricho", dijo.



Comentó que a la Presidenta Municipal suplente de Mixtla Altamirano, Margarita Montalvo Acahua; el síndico municipal suplente, Isauro Cuahua Tetlactle; y la regidora única municipal, Valentina Temoxtle Flores, aún no han sido notificados para su restitución.



Además, detalló que la sentencia de la SCJN salió el 26 de abril del 2020, así que a partir de las cero horas del día 27, todas las acciones que realice el Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano a cargo del presidente Crispín Hernández Sánchez, son nulas, pero dicha determinación, ha sido ignorada por los integrantes del Concejo.



"La sentencia es muy clara, el Concejo desaparece. Todo lo que está haciendo el Concejo es ilegal, es ursurpación de funciones. Estamos pidiendo la congelación de las cuentas, puesto que ellos no pueden tomar ni un peso del municipio. Vamos a hacerle ver a la Fiscalía General del Estado; a la Fiscalía de Delitos Electorales; al Sistema de Administración Tributaria".



Y es que dijo, se le hizo entrega de un documento al Congreso de Veracruz, de la sentencia de la SCJN el 11 de mayo del 2021, pero no ha llamado a ninguna de las autoridades suplentes, para reinstalarlos.



"Nosotros le hicimos llegar ya un oficio al Congreso, lo presentamos el 11 de mayo. Vamos a darle esta semana al Congreso del Estado para que la notifique", concluyó.