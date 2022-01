¿Por qué lo nombraste?: AMLO a Calderón sobre García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el expresidente Felipe Calderón debe explicar los motivos que tuvo para nombrar como Secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos, acusado de supuestos nexos con el narcotráfico.En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal planteó algunas preguntas que se le podrían hacer al exmandatario como “¿Por qué lo nombraste?”, “¿cómo conociste a ese señor?”, “¿qué no te diste cuenta de cómo actuaba?” y “¿nunca te dijo nadie que estaba actuando encubriendo con la delincuencia?”.“Fue durante mucho tiempo el mundo al revés: los delincuentes eran las autoridades. Así estaba, yo no sé por qué los conservadores (bueno sí lo sé) añoran los tiempos pasados. Imagínense, en términos de justicia que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el Secretario de Seguridad Publica, está en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada", señaló el Presidente.“Nos debe Calderón esta explicación, independientemente de lo legal, no es nada más decir 'no sabia'. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo conociste a este señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba, su prepotencia, su arrogancia? ¿Nunca te dijo nadie que estaba actuando encubriendo a la delincuencia? Porque sí hay testimonios de que le dijeron. Está el testimonio del general Ángeles (Tomás Ángeles Dauahare), entre otras cosas".Y agregó: "Ah, pero como si no nada hubiese pasado, siguen dándose baños de pureza. Porque esa es la característica del conservadurismo, es un prototipo".En Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que “afortunadamente” en su gobierno no hay impunidad, ni se establecen relaciones de complicidad con nadie “y esto va ir ayudando a limpiar, a purificar la vida pública”.