¿Por qué participar en el proceso de renovación de la Rectoría UV?

En agosto de 2018 decidí que en 2021 participaría en la renovación de la Rectoría de nuestra siempre querida Universidad Veracruzana (UV). Es la primera vez -y será la única- que siendo Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), aspire a otro cargo. Mi único interés es llegar a servirle a la comunidad universitaria y, por supuesto, que juntos contribuyamos al desarrollo de Veracruz que tanto nos necesita.



No represento a ningún grupo. Por convicción, de ser favorecido con la designación, trabajaré para todas y todos. No tengo agravios de nadie ni acusaré de recibido ningún ataque; sé construir, llegar a acuerdos, trabajar en equipo y siempre sumar a personas más inteligentes o capaces que un servidor. La experiencia en el INE de saber coincidir en los grandes propósitos, más allá de las diferencias e incluso eventuales desencuentros, no solo me determina ahora sino que me acompañará toda la vida.



La visión externa que pretendo aportar sería de gran utilidad para la institución. Las siguientes semanas se irán contrastando esas visiones. Apunto por ahora dos diferencias en algún sentido irreconciliables. En principio, mi experiencia de siete años en Alta Dirección adquirida en el INE me hace estar convencido que la función de quien ocupe la Rectoría debe ser de impulsor y gestor de las grandes decisiones estratégicas: hacer crecer y fortalecer la Universidad. Aunque respetables las trayectorias estrictamente académicas, a la UV no le sirve un Rector o Rectora que haga de su periodo una prolongación de su vida precisamente académica.



En segundo lugar, y es preciso reiterarlo, debe impulsarse desde la Rectoría abiertamente una competencia tanto con las universidades públicas del centro del país como las privadas. No sirve la autocomplacencia diciendo que la UV es la mejor universidad del sureste del país. Debemos revisar lo bueno que están haciendo las universidades que van delante de nosotros, desde luego adaptándolo a las necesidades y problemáticas nuestras, y no complacernos de la ventaja que le llevamos a aquellas que van atrás de nosotros.



Desde noviembre de 2020 he tenido un diálogo directo, constante, cara a cara, con académicos y académicas de la UV. También estas próximas semanas serán de contraste sobre lo que uno observa. Veo una Universidad Veracruzana con un tejido social sumamente dañado. No requerimos ser todas y todos amigos, pero sí se requiere un liderazgo que llegue a encauzar esfuerzos para beneficios colectivos y ese liderazgo estoy dispuesto a ejercerlo. Veo también una Universidad Veracruzana con muchísimas y muchísimos académicos talentosos, quienes han logrado importantes objetivos, con una enorme pasión por el conocimiento, pero lamentablemente producto más bien de esfuerzos individuales y no de resultados de procesos institucionales.



Estas próximas semanas serán también de contraste de propuestas. Expreso desde ahora la centralidad que tendrá para mí la generación de recursos no subsidiados para hacer crecer a la Universidad y mejorar la calidad de su educación. Reitero además la fuerte convicción de vincular a la Universidad con las necesidades y atención de las problemáticas de nuestro Estado. Necesitamos que la UV esté a la altura de los retos de Veracruz.



Expreso que respeto y siempre voy a cuidar y defender la autonomía de la Universidad Veracruzana. Soy consciente del deber no sólo jurídico sino moral e histórico de mantener a la institución sin filias ni fobias. Pero la autonomía no es autarquía, como decimos en el INE, por lo cual expreso que ─de lograr ser favorecido con la designación─ trabajaré con todos los niveles de gobierno y poderes públicos. Al titular del Ejecutivo Estatal expreso mi disposición de sumar esfuerzos para que, entre la Universidad Veracruzana, el Gobierno Estatal y los sectores social y privado, logremos recuperar los años perdidos para el desarrollo de Veracruz.



Estoy convencido que con más y mejor educación podemos mejorar la vida de las y los veracruzanos. En el juicio de la historia quiero estar de lado de quienes aportan, sirven, ayudan al próximo. No más, no menos, por eso participar ahora.



Consejero electoral del INE

