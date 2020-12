“Poza Rica no bajará la guardia”; se mantendrán restricciones de semáforo naranja

Ante la declaratoria para el Estado de Veracruz con semáforo epidemiológico en color verde, que le permite reanudar actividades económicas y de convivencia social, en Poza Rica se mantienen las restricciones contra los contagios y propagación del coronavirus.



De acuerdo con información difundida, en Poza Rica se reporta registro de 2 mil 194 casos de contagio por COVID-19, mientras que en defunciones se contabilizan 340 personas. Esto, de acuerdo a la publicación de este día en la cuenta oficial de Facebook del gobierno municipal, se informó a la ciudadanía que la ciudad se mantendrá en semáforo epidemiológico en color naranja.



“Poza Rica no bajará la guardia”, es el eslogan que se maneja en redes sociales.



Desde temprana hora las autoridades locales instalaron los filtros sanitarios y el personal continúa con la labor de desinfección para quienes ingresan en la zona centro, especialmente en zonas de mayor concentración como los mercados.



Mientras que, al mismo tiempo, en el Hospital Regional de Poza Rica se instalaron vallas con el objetivo, trascendió, de evitar que familiares de pacientes puedan contagiarse ya que muchos deciden quedarse en las banquetas en la espera de noticias de sus enfermos, especialmente los que adquirieron COVID-19, por lo que se les exhortó a que ocupen el albergue que se encuentra a un costado del hospital.



Cabe mencionar que el gobierno municipal dio a conocer que se determinó la suspensión de actividades religiosas en este mes decembrino, con la organización de peregrinaciones en devoción a la Virgen de Guadalupe, las posadas y las fiestas familiares.



Aunque no los eventos sociales, pues empresarios lograron un acuerdo con las autoridades de organizar celebraciones en salones de fiestas bajo estrictos protocolos, donde el cupo no puede rebasar 50 por ciento de la capacidad de los recintos.



Cabe mencionar que esta temporada navideña y año nuevo es crucial para los empresarios y comerciantes de la ciudad.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Francisco Javier López Gómez, dijo en entrevista que se ha solicitado al gobierno que se autoricen los permisos para que se dé apertura a negocios con servicios no esenciales, así también que se retiren los filtros sanitarios en el centro de la ciudad.



No obstante, los socios de CANACO son conscientes que se está incrementando el número de contagios y por ello se mantiene firme el programa de apoyo del sector empresarial para obsequiar cubrebocas y al mismo tiempo que se difunda y promueva la sensibilización por el cuidado que cada uno de los habitantes de la zona metropolitana debe tener para no afectar su salud con el COVID-19.