"Puede ser que sea responsable pero no culpable": AMLO sobre asesinato de Abel Murrieta

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso del asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Alcaldía de Cajeme, Sonora, puede ser responsable pero no culpable.



Ayer por la noche, luego de que Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora, fuera asesinado mientras hacía proselitismo, el coordinador nacional del partido, Clemente Castañeda, responsabilizó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que debido a que hay un proceso electoral vigente, hay acusaciones que, aseguró, no tienen ningún efecto pero las calificó de irresponsables.



“Imagínense, un crimen que yo lamento mucho en Cajeme y del cual resulto, de acuerdo con la visión de este partido, el responsable. No sé si utilizaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable pero no culpable”, dijo el Mandatario federal.



“Ni siquiera llegan a propaganda, no pasan de ser actitudes publicitarias, muy irresponsables, no tienen efecto", dijo el Presidente.



"Además, no les ayudan a los partidos, no han entendido de que ya cambió la situación en el país, repito y repito que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y no lo entienden”.



“En el accidente de la línea 12, el Presidente no es el culpable”



El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que al igual que en el asesinato del aspirante de MC a la alcaldía de Cajeme, hay quienes lo acusan del accidente de la Línea 12 del Metro, en el que han fallecido 26 personas.



“En lo del metro; les comentaba la conversación de López Dóriga con Aguilar Camín, también culpándome, que porque hay una política de austeridad, es decir, como no hay derroche en el gobierno, como no se les da dinero a los de la cúpula de poder, pues yo soy el responsable de la tragedia de Tláhuac”.



Señaló que en este accidente, será el peritaje el que dé a conocer si la responsabilidad es de la construcción o de la falta de mantenimiento.



“Eso es lo que se va a saber en la investigación, en el dictamen, que posiblemente la responsabilidad tenga que ver con la construcción, con el cálculo estructural, con la debilidad, la fragilidad de la trabe, con hundimientos, con la falta de mantenimiento, el Presidente no es el culpable”, aseveró.