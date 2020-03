“¡Que baje Cuitláhuac!”, gritaron universitarios frente al Palacio de Gobierno; nadie les respondió

"¡Esto no acaba aquí... ¡es el principio de una revolución!", exclamó, victorioso, Joshua Alba, alumno de la Universidad Veracruzana (UV) a una numerosa e indignada comunidad estudiantil reunida en la plaza Lerdo de Xalapa.



Este jueves, con pancartas y gritos al unísono, universitarios marcharon por la capital del estado para exigir justicia por la muerte de los jóvenes estudiantes de medicina en el estado de Puebla.



Cuatro años antes, igual también ante el Palacio de Gobierno, la UV reclamó “su derecho a soñar”. Hoy los jóvenes de las facultades demandaron simplemente su derecho a vivir.



Y a diferencia de los colores azul, blanco y verde, los estudiantes vistieron de negro —algunos con sus batas blancas—, para estampar en el corazón de Xalapa una mancha negra en la historia de las universidades públicas.



La marcha #NiUnaBataMenos, convocada por los universitarios de Puebla, finalizó con posicionamientos no sólo de los alumnos de Medicina, sino de las facultades hermanas del Campus Xalapa.



En el lugar, colocaron un pequeño altar con fotografías de los estudiantes asesinados, velas y flores en honor a su memoria.



"En la práctica de mi profesión estaré encargada de detener cualquier hemorragia, pero nunca consideré estar aquí para evitar que mis compañeros se desangren, yo sólo busco proteger, sanar y cuidar a quienes nos rodean", expresó una de las manifestantes.



En la plaza, el principal reclamo se dirigió hacia el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ingeniero egresado de la UV, cuya intervención exigieron al grito de "¡Que baje Cuitláhuac, que baje!", "¡No somos cinco, no somos cien! ¡Señor gobernador, cuéntenos bien!" y "¡Cuitláhuac García, también fuiste Halcón!".



No obstante, ante el silencio institucional del Gobierno, los jóvenes reprocharon con una rechifla.



“El silencio que las autoridades gritan, gritan de desinterés, no hay respuesta, la esquivez que muestran me queman en lo más profundo del alma, su fría mirada agrava mi ira mientras ellos se sientan en sus sillas de oro sobre tibios ríos de sangre, yo procuro cerrar los ojos de los cuerpos que los alimentan", problamó otra manifestante.



En ese instante, la lluvia comenzó a enfriar los edificios de la ciudad, pero encendió los ánimos, y pronto los estudiantes realizaron el pase de lista por los universitarios asesinados, entre ellos, Francisco Javier Tirado Márquez, Ximena Quijano y Antonio Parada, muertos en el municipio poblano de Huejotzingo.



A la megamarcha asistió Alejandro Tirado Márquez, hermano del estudiante de medicina Javier Tirado, asesinado en Santa Ana Xalmimilulco, junto con los otros dos estudiantes de intercambio provenientes de Colombia.



"Como familia pues ha sido algo muy doloroso, algo que piensas por cuidarte un poco piensas que no te puede pasar a ti, pero eso nos puede pasar a cualquiera, en cualquier lado. Cómo podemos estudiar tranquilos, me voy con miedo de que me puede pasar algo. Pedimos que no se callen para que esto no pueda pasar más. Queremos que con todo este movimiento las autoridades nos escuchen".



"Lo que sé, es los que las noticias dicen, sé que hubo tres detenidos, que están en el proceso, que están en las audiencias", abundó.



Por su parte, Carlos Enrique González, consejero titular de la facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, lamentó que las autoridades no hayan bajado a atenderlos, por lo que pidió un canal de diálogo con el consejo estudiantil. Además, enfatizó que realizarán un nuevo pliego petitorio dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



"Ante los hechos de inseguridad ocurridos en Puebla, y en los últimos años en el estado de Veracruz, pedimos seguridad en el plantel, videocámaras funcionales en las diferentes zonas y alrededor de todas las escuelas, seguridad y apoyo de vigilancia interna en presencia de fuerzas del orden público.



“Establecer medidas ante cualquier tipo de violencia intrahospitalaria, atendiendo especialmente el acoso sexual, retirar como opción a las sedes clínicas con mayor índice de inseguridad", manifestó uno de los estudiantes de medicina.



Poco antes de convocar a romper filas y de regresar a clases, Joshua Alba retomó el megáfono y anunció que "esto no acaba aquí".



"Este es el inicio de construir un nuevo futuro, el inicio de construir un nuevo estado, el inicio de construir un nuevo país", dijo al tiempo de demandar, nuevamente, justicia.