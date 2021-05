“¿Qué me tiene, señora?”: En Fiscalía, dejan que madres investiguen desapariciones solas

23 policías han sido procesados y recientemente dos fueron sentenciados por el delito de desaparición forzada, celebró Belén González, presidenta de un colectivo de búsqueda en Coatzacoalcos.



En el marco del Día de las Madres, integrantes de varios colectivos realizaron diversas actividades, entre ellas una “Marcha por la Dignidad Nacional” y una exposición fotográfica con los rostros de sus familiares desaparecidos.



Belén González destacó que apenas hace unos días, dos exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), identificados como Guadalupe y Orlando, recibieron una pena condenatoria de 60 años por el delito de desaparición forzada en agravio de un joven porteño al que asesinaron en el año 2018.



“De ese caso son dos, hay dos prófugos; gracias a Dios hubo una sentencia de 60 años por desaparición forzada, (...) haciendo precedentes en Coatzacoalcos, en la zona sur y hay 23 policías detenidos por desaparición forzada que llevan el proceso tradicional en prisión”, dijo.



La activista recordó que su Colectivo inició con seis integrantes y actualmente son 30 los que buscan a sus familiares. Actualmente buscan restos humanos en un terreno en el ejido Tacoteno, en Minatitlán.



Por su parte, Lenit Enriquez Orozco detalló que en lo que va del 2021, se han sumado 5 familias a su colectivo.



Destalló que son más de 50 familias las que conforman el colectivo, originarias de los municipios de Ángel R. Cabada, Las Choapas y Nanchital, quienes han coadyuvado en las labores de búsqueda y que este día se sumaron al movimiento.



Lamentó que sean los Colectivos de Madres quienes realicen las labores de búsqueda y no las autoridades, pues cada que acuden a la Fiscalía General del Estado (FGE), los detectives les preguntan: “¿qué me tiene, señora?”, cuando deberían de ser ellos quienes aporten los avances de sus investigaciones.



Asimismo, dijo que en este Día las Madres no se cansan de buscar a sus hijos y darían hasta sus vidas por volverlos a ver.



“Ya llevamos alrededor de seis años manifestándonos de esta manera un día como hoy, en donde muchas de las madres celebran y festejan, otras al contrario están aquí exigiendo justicia, exigiendo verdad y el pronto regreso de sus seres queridos”, dijo.