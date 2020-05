“Que no haya dedazo”, exige aspirante a Comisionado del IVAI

Silvestre Felipe Severo, aspirante a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), acusó que existe favoritismo para algunos candidatos a dicho puesto.



“Suenan los rumores de pasillo y dicen que ya hay favoritismo para uno que fue Regidor y que ahorita está como encargado de despacho en una dependencia de gobierno. No se vale, también ahí hay una periodista que está apoyada ya por un Secretario de Despacho”.



En ese sentido dijo, existe ya un vicio en el proceso, haciendo referencia al del año 2017, ya que expuso, en su segunda vez como aspirante, que está sucediendo este problema de nula transparencia.



“No puede ser, hay una transformación. Yo elegí a los diputados porque creí, porque ya estamos cansados de tanta malicia y ahora resulta que se va a repetir otra vez el proceso. La otra vez fui el único que levantó la mano y lo dio a conocer; sin embargo nuevamente se está viciando. Que no haya dedazo”.



Al respecto, demandó que los legisladores no se vendan y que no haya acuerdos políticos e intereses particulares.



“Creo en la transparencia y la democracia y no quiero que haya acuerdo políticos y que se practiquen intereses personales, porque en dado caso que se dé así, el Presidente de la República ha dicho que el pueblo manda y sin el pueblo nada, y viene a Veracruz y lo voy a saludar. Me voy a acercar para decirle qué es lo que está pasando en Veracruz”, concluyó.