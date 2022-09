“Que quede claro”, ningún municipio suspende el Grito por violencia: Cisneros

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, negó que haya municipios donde se vaya a cancelar la ceremonia del Grito de Independencia por hechos delictivos.Indicó que los únicos que decidieron no llevar a cabo este evento solemne son las autoridades de Cosautlán de Carvajal y Puente Nacional, y posiblemente en Cotaxtla debido al desbordamiento de su río."Por hecho delictivos no se va a suspender ninguno, para que quede claro, se van a suspender por otros motivos. Cosautlán, por ejemplo, que ellos decidieron grabarlo, pero no tienen que ver ningún hecho delictivo. Aquí en Veracruz van tremendamente a la baja", presumió en un recorrido por el centro de Xalapa para observar la organización de la celebración de esta noche.Cisneros Burgos reiteró que las autoridades de esas demarcaciones decidieron no realizar la ceremonia, precisando que en el caso de Cerro Azul, donde esta madrugada hubo un enfrentamiento entre elementos policiacos y personas dedicadas al narcotráfico y trasiego de personas, no tiene información que también se vaya a suspender."Ahí lo que sucedió es que se intervino una casa, donde hubo denuncia de que probablemente había un grupo de personas que pudieran tener armas, pero eso no tiene nada qué ver con un hecho delictivo, no hubo enfrentamiento", reiteró.Sobre el enfrentamiento que ocurrió en Orizaba la tarde del pasado martes y la supuesta desaparición de cinco personas en Amatlán, Córdoba y Fortín, el funcionario dijo que en el pueblo mágico fueron detenidos dos y uno de los implicados fue abatido, mientras que del otro hecho, afirmó no tener conocimiento de su no localización.Pese a esta situación, el secretario agregó que en Veracruz los índices delictivos van a la baja en la Entidad, y en lo que va del mes apenas van 32 homicidios con 8.2 millones de habitantes, mientras que en Guanajuato, recordó, en un sólo día hubo 18 cuando apenas tiene la mitad de población."Estamos en otros tiempos muy diferentes a los que había hace dos años cuando había 300 secuestros en un año y ahora va a haber menos de 35 en un año, ésa es la diferencia. En este Gobierno hay una frontera clarísima entre la delincuencia organizada y el Gobierno y en los Gobiernos pasados nunca la hubo", afirmó Eric Cisneros.