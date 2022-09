“¿Que quién fue Carolino Anaya?” inicia temporada este sábado en La Caja

“¿Que Quien fue Carolino Anaya” inicia este fin de semana sus presentaciones en La Caja, funciones que tendrán lugar los sábados 17 y 24 a las 19:00 horas, los domingos 18 y 25 a las 18:00 horas, así como el próximo viernes 23 a las 20:00 horas. La entrada es por cooperación voluntaria.Ofrecido como un documental escénico, “Quien fue Carolino Anaya” ha llegado a públicos que pocas puestas en escena lo logran al presentarse sólo en los foros habituales, sin embargo este montaje con dirección de Carlos Ortega ofrece funciones con gente que no acude a los usuales foros teatrales.“Carlos Ortega escribió el texto, que dio como resultado un esfuerzo didáctico al que se le dio dramatismo, razón por la cual le llamamos documental escénico, Carolino Anaya in memorian”, comparte Germán Vidal al explicar cómo surge este proyecto.“La propuesta surge, en la administración de Hipólito Rodríguez, a raíz de la remodelación realizada al Archivo Histórico local, donde algunos documentos fueron encontrados, papeles históricos que motivan a darle seguimiento, lo que nos lleva a charlar con los nietos y bisnietos de Carolino Anaya, contactos cercanos a este personajes”.“Una vez compilado el trabajo de tradición oral, meses de trabajo, con minuciosas investigaciones documentadas, consideramos que el trabajo debía presentarse en la colonia xalapeña Carolino Anaya, así como en Mahuixtlán, población natal de este personaje, enterados de que ahí cada año realizaban un evento, en septiembre, con música vernácula, en la que se exaltan nuestros valores nacionales.“La historia nos lleva a la fundación de la Liga de las Comunidades Agrarias, del cómo se formó esa parte del movimiento radical, gestado al interior del Partido Nacional Revolucionario, partido Nacional de las Izquierdas. La participación de Carolino Anaya en esta lucha propició que fuera perseguido, encarcelado, anatemizado junto a Úrsulo Galván, José Cardel, Manuel Almanza, los agraristas que tenían muy claro sus motivos para luchar”.“Ahora los restos de ellos descansan en el Mausoleo del Agrarismo, que no de los Hombres Ilustres. Estuve en Santa María Tatetla, municipio de Jalcomulco, donde encontré una foto de su paso, cuando se fue a refugiar por aquellos lugares, al ser perseguido. Todos ellos fueron señalados como gatilleros, gente fuera de la Ley. Por eso es importante destacar, dar a conocer el trabajo de todos estos personajes y sus hechos históricos”, dice.“La obra no tiene no tiene una estructura dramática, es una serie de fechas, de acontecimientos, narración que es apoyada por la labor histriónica de las actrices y los actores: Eva Diviany, Chiney, Guillermo Melo, Jovito”. Y el propio Germán Vidal.“En cada una de las presentaciones traemos a la memoria, recuerdos de muchos hijos de campesinos de aquellas épocas, como el Himno al Agrarista, que es de mucha batalla en muchas comunidades”.“Este 14 de septiembre, nos presentamos en Chavarrillo, lugar distinguido porque en esta fecha hacen una toma de tierra, conmemoran que se separan de Chavarrillo, para formar pueblo de Chavarrillo Estación, siempre en defensa de los derechos del pueblo. Este año acudimos por invitación de la Junta de Mejoras Chavarrillo Pueblo, en el municipio de Emiliano Zapata. Para continuar nuestras presentaciones en el foro de La Caja de la Universidad Veracruzana, a la que agradecemos su apoyo para estas funciones”.